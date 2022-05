La 5a edició de la Fira del Vi del Bages —la Fira ViBa— recupera aquest 2022 el format presencial. Se celebrarà del 28 de maig al 6 de juny, encara que els actes centrals se celebraran el cap de setmana del 4 i 5 de juny. Ho faran amb nou emplaçament: el pati del Casino. Allà, el públic podrà conèixer els vins de la DO Pla de Bages de la mà dels mateixos cellers, amb una mostra que inclourà activitats enoturístiques paral·leles —també per al públic infantil— i acompanyament musical en directe.

A partir de dissabte 28 de maig es faran visites guiades que permetran conèixer el patrimoni vitivinícola i els cellers, així com tastos i maridatges. També es farà el sopar degustació (dijous 2 de juny) i la Nit dels Picapolls (divendres 3 de juny). El programa complet es donarà a conèixer tan bon punt es faci la presentació pública.

La Fira ViBa està organitzada per Bages Impuls, l'Ajuntament de Manresa i la Ruta del vi de la DO Pla de Bages, un projecte coliderat per l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Bages i el Consell Regulador de la DO Pla de Bages, amb el suport de la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la Unió Europea.

Vi i cultura a través de l’art

En el marc de Viba, també torna el Vi_suals, un projecte que casa la cultura tradicional del vi amb els llenguatges artístics contemporanis. Amb una trajectòria d’una dècada, i gràcies a la complicitat de la Denominació d’Origen Pla de Bages, l’Ajuntament de Manresa, la Taula de les Arts Visuals de la Catalunya Central (TAVCC), Cine Club Manresa i Foto Art Manresa, Vi_suals ha esdevingut un projecte cultural de referència per la seva tasca divulgativa a l’hora d’apropar la cultura del vi al teixit social de Manresa i comarca. En els propers dies es presentarà també el programa complet d’enguany.