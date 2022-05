Formatgeria Cal Músic, del nucli del Mujal de Navàs, suma un nou reconeixement a la seva trajectòria després que ha obtingut el primer premi en la categoria de millor formatge de vaca curat d’Espanya del 2022, organitzat en el marc del 35è Saló Gourmets que s’ha celebrat al recinte firal Ifema de Madrid.

El certamen, obert a tots els elaboradors de l’estat espanyol, constava de 15 categories, en les quals es van presentar un total de 868 formatges. Un jurat amb 64 membres catadors va escollir els guanyadors d’entre els sis finalistes de cada categoria, i Formatgeria Cal Músic es va endur un dels primers premis, concretament la nominació d’or com a millor formatge de vaca curat. Va ser amb el formatge «El Ferrer», que els elaboradors del Mujal havien dedicat com a homenatge al seu oncle, Josep Casas (el Josep de Cal Músic), que va morir fa dos anys i que havia estat ferrer de professió. Per això aquest premi «per a nosaltres és un doble reconeixement, al tiet i a la feina del dia a dia, i això ens ajuda a tirar endavant», apunta Lourdes Casas, que és la responsable del negoci juntament amb Martí Just.

El producte guanyador, «El Ferrer», és un pasta cuita de sis mesos de maduració fet amb llet de vaca ecològica del Pirineu procedent del productor Ecofranch, destaca Casas, tenint en compte que «la base principal d’un formatge és que la llet sigui bona».

El lliurament del premi, que va tenir lloc fa uns dies a Madrid, pràcticament ha anat en paral·lel a la comercialització d’aquest nou producte de Formatgeria Cal Músic, i tot i que l’esdeveniment encara és molt recent, els responsables del negoci expliquen que ja està tenint una bona demanda. Les opcions de venda són a través del distribuïdor amb què treballen, o també de manera directa al Mujal, a Navàs o en fires.

El novembre passat, Formatgeria Cal Músic ja va ser guardonada amb tres premis en el concurs internacional World Cheese Awards, un dels més prestigiosos del món. En concret, va obtenir un un Super Gold i un Gold, al formatge Gran Músic de Cabra, i un bronze al Tou de vaca. En aquella ocasió hi van participar 4.079 formatges procedents de tot el món, i només 88 van ser guardonats com els millors del planeta per un panell internacional de 230 experts.