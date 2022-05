L’Ajuntament de Cardona ja disposa d’un Consell Municipal de la gent gran, que neix com a espai on traslladar inquietuds i de construir projectes locals entre societat civil i ajuntament, i per debatre i comunicar demandes i necessitats.

Està integrat per les entitats La Sal de Cardona, A viure que són dos dies i l’Associació de Dones de Cardona, així com dels organismes vinculats, com el CAP Cardona, Serveis Socials, la Residència Sant Jaume o el Casal Cívic i representants de l’Ajuntament.