L’entitat NavarclesFesta, que des del 2016 organitza cada juliol les festes del barri de Sant Bartomeu, ha anunciat que enguany no se celebraran perquè no pot assumir tot el cost. I és que, si bé l’Ajuntament continuarà assumint els costos dels lavabos i de l’àmbulància, aquesta vegada no es farà càrrec dels equips de so i d’il·luminació. L’entitat, molesta per aquesta decisió, acusa l’equip de govern d’abocar-la a prescindir de la festa, perquè «ens resulta impossible assumir aquest cost (que calcula en uns 2.000 euros), i hem hagut de prendre la trista i difícil decisió d’anul·lar-la».

Fonts municipals admeten el canvi, «però com a Ajuntament hem de vetllar per la igualtat entre entitats», i en aquest sentit, expliquen que per aquestes festes «hem ofert ni més ni menys que el mateix que a altres entitats que programen festes similars». Això inclou «el cost total dels serveis sanitaris (l’ambulància) i de cabines sanitàries, que suma uns mil euros per un cap de setmana, i per descomptat, muntant infraestructures pròpies bàsiques com l’entarimat d’escenaris, taules i cadires». Tanmateix, l’entitat «ens demana com a extra que assumim el cost total de la sonorització i la il·luminació, sumant uns 3.500 euros», i com a equip de govern «vam considerar que aquesta diferència entre entitats no té cap mena de sentit». El govern apunta que «podrien disposar de l’equip de sonorització que tenim», i assegura que «apostem per la continuïtat de la festa». NavarclesFesta lamenta aquesta actitud, «i que en comptes d’ajudar les poques entitats que queden al poble ens abandonin i es fomenti l’empobriment cultural i d’oci».