La Fundació Catalunya La Pedrera organitza un Bioblitz a l'entorn de Sant Benet, nom que es dona internacionalment a una jornada de recerca biològica, per al proper dissabte 7 de maig. L'espai, amb un entorn agrícola al voltant del Monestir de Sant Benet, però també fluvial, ofereix moltes possibilitats des del punt de vista del valor cultural, paisatgístic i ecològic. L'activitat està adreçada a infants majors de 8 anys i el preu és de 3 euros per persona i torn d'activitat.

Un BioBlitz és una activitat de ciència ciutadana i descoberta de la natura on científics que estudien grups específics de flora i fauna expliquen com identifiquen tots els organismes vius que es troben en una àrea determinada. El joves tenen possibilitat de participar en diferents itineraris per tal de descobrir el màxim nombre d’espècies tant d’animals com de plantes i líquens, al mateix temps que poden aprendre les tècniques d’estudis científics de cada camp. En aquesta ocasió a més, amb la col·laboració del Geoparc de la Catalunya Central, també s'ofereix un itinerari de descoberta geològica

En total hi ha 8 itineraris d’unes 2 hores de durada cadascun: líquens, vegetació, insectes, ocells, mamífers, fauna aquàtica, plantes silvestres comestibles i geologia.

Les dades de camp obtingudes es compartiran amb els participants i en bases de dades sobre biodiversitat internacionals. Com a activitat paral·lela de lliure accés, científics del Centre de Recerca en Aplicacions Forestals (CREAF) oferiran un taller sobre l’App de ciència ciutadana RitmeNatura.

El programa comença a les 9.45h de dissabte amb els itineraris d'ocells, fauna aquàtica, líquens, insectes, vegetació, herbes comestibles. A les 11.45h hi hauà un taller del Ritme de la Natura, a càrrec de científics del Centre de Recerca i Aplicacions Forestals-CREAF. I a les 12.15 hores començaran els itineraris d'ocells, mamífers, líquens, insectes, vegetació, herbes comestibles, geologia