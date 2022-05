L’entorn de l’ermita de Sant Pere de Vallhonesta, a Sant Vicenç de Castellet, ha tornat a esdevenir aquest cap de setmana un punt de trobada reivindicatiu i de protesta a favor de la recuperació d’aquest espai per al poble, després que el bisbat va declarar la immatriculació de la part que inclou l’ermita i el cementiri. Famílies de la Vall van pujar diumenge fins als peus de l’església per penjar una pancarta reclamant al bisbat que retorni l’ermita al poble, i d’aquesta manera s’hi pugui tornar a celebrar l’aplec del Panellet que s’hi feia cada 1 de maig, fins que ja fa 5 anys es va haver de traslladar per aquest conflicte. I és que l’amo de la finca en continua reclamant la totalitat, i mentre no se li torni no hi deixa fer l’aplec com a mesura de pressió.

Diumenge, mentre veïns del poble i l’Ajuntament celebraven l’aplec a la plaça Catalunya (on s’havia traslladat aquest cop), membres de les famílies que actualment viuen a la Vall feien l’acte reivindicatiu a Sant Pere de Vallhonesta, on asseguren que «continuarem pujant a peu per penjar la pancarta demanant el retorn de l’ermita, i ballant la sardana de la pau». I això van fer diumenge, reclamant al bisbat de Vic «que faci un acte de generositat i retorni aquest espai als que al llarg dels segles n’han procurat la protecció, la custòdia i la defensa, o sigui, els ciutadans de Sant Vicenç». Els veïns recorden que aquesta ermita «la van construir els pagesos i pageses de les masies per poder complir amb els sagraments catòlics i venerar els seus difunts. Durant el conflicte alguns dels veïns de Vallhonesta han mort sense haver pogut celebrar l’aplec en els seus últims anys de vida, i d’altres han nascut i encara no coneixen què és el Panellet de Sant Pere de Vallhonesta». Per la seva banda, en l’aplec a la plaça Catalunya l’Ajuntament va recordar que continua demanant la cessió al Bisbat i parla amb el propietari «per poder tornar a fer la festa allà on pertoca mentre no es resol el litigi», apunta l’alcaldessa, Adriana Delgado, dolguda «pels perjudicis d’aquest conflicte a l’aplec i a la gent de Sant Vicenç».