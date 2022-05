Reurbanitzar la travessera de Súria perquè es consolidi com al carrer principal i com a eix vertebrador del teixit comercial del municipi amb més espai per als vianants. És el que proposa un estudi elaborat per la Diputació de Barcelona per encàrrec del mateix Ajuntament de Súria amb l’objectiu de pacificar, i si cal reordenar el trànsit a l’antiga carretera de Manresa a Cardona al seu pas per dins el nucli, i el seu entorn.

L’Ajuntament va fer l’encàrrec ja fa mes d’un any, i ara la Diputació li ha lliurat els resultats, que tanmateix venen a ser «com un avantprojecte encara incipient que s’ha d’analitzar i consensuar molt bé», apunta l’alcalde, Albert Coberó, i ja avança que és una qüestió que ara l’Ajuntament té sobre la taula però per analitzar-la a mitjà o llarg termini.

L’estudi planteja la necessitat de millorar la travessera, especialment a la zona més cèntrica que aniria des de la plaça de la Serradora fins a la plaça de Sant Joan, i també podria afectar carrers de l’entorn com el d’Ignasi Abadal, diu l’alcalde. La idea és adequar-la a les normatives d’accessibilitat vigent allà on calgui, i que s’aprofiti l’actuació per guanyar superfície per poder regular l’ús de l’espai públic per a terrasses i per a l’activitat comercial que s’hi desenvolupa. Entre les propostes de mobilitat que contempla l’estudi hi ha la conversió d’aquest carrer en una via de sentit únic per poder guanyar aquest espai públic que li faltaria. Una qüestió que l’alcalde no valora, a l’espera d’un anàlisi més profund de les necessitats del vial i de l’entorn, tenint en compte que això comportaria haver de preveure una alternativa per als vehicles als quals s‘impedís circular en un determinat sentit.

Més enllà d’això, l’estudi parteix de la base que actualment les condicions d’accessibilitat de la carretera «són insuficients», amb voreres «on conviuen vianants, terrasses, expositors de botigues i cotxes mal aparcats», i per això, i en paral·lel a una reducció de la intensitat del trànsit, proposa crear un espai més sostenible i saludable, regular la càrrega i descàrrega i augmentar la presència de verd urbà.

Coberó diu que tot plegat «implicaria vàries fases i amb un cost elevat, per la qual cosa ens ho hem de plantejar molt bé». Insisteix que abans de plantejar res «hauríem de parlar amb tothom, també amb botiguers, associacions de veïns..., perquè seria un canvi important per al municipi, i la gent ha de poder decidir com vol que estigui urbanísticament distribuït».