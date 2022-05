El restaurant L’Ó de Món Sant Benet ha rebut el premi Cartaví 2021 a la categoria A de la província de Barcelona per part de l’Associació vinícola catalana. Es tracta d’un guardó que reconeix la bona qualitat i diversitat de la carta del restaurant, situat a Món Sant Benet i que compta amb una estrella Michelin.

L’Ó compta actualment amb unes 500 referències diferents a la seva carta de vins que confecciona prioritzant el producte de proximitat (al volant d’un 60% de la carta està composta per vins catalans), representant cada zona vinícola del territori a partir de les varietats típiques que el singularitzen i/o els enòlegs de referència que en formen part. A més, els sommeliers del restaurant, liderats per Irene Cozas, s’ocupen d’aconsellar als comensals, assessorant-los segons gustos i predileccions particulars i assegurant-los el millor maridatge possible amb la proposta gastronòmica que ofereix el restaurant.

Aquests són arguments que l’Associació Vinícola Catalana ha tingut en compte, entre altres aspectes, per premiar a la proposta enològica de l’Ó amb el Premi Cartaví categoria A (menú de més de 40 euros) de la província de Barcelona. Un premi que el restaurant ja va rebre l’any 2019.

El premi Cartaví, que s’entrega des del 2007, distingeix les millores cartes de vins dels restaurants catalans valorant-ne la defensa i promoció dels vins emprats en qualsevol de les onze denominacions d’origen catalanes. El guardó premia els restaurants catalans en 3 categories: la C amb menús fins a 20€, la B de 20€ a 40€ i la A de més de 40€ repartits pel territori. En l’edició d’enguany, el restaurant l’Ó era finalista, compartint categoria, amb la Marisqueria Can Ladis de Sant Fruitós de Bages i el Tresmacarrons de El Masnou.