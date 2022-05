Cardona dona el tret de sortida a la recollida de residus porta a porta

El municipi de Cardona es va sumar ahir al vespre als més de 300 municipis catalans que tenen el model de recollida de residus porta a porta. Des d’ahir, els veïns i veïnes de la vila ducal ja no disposen de contenidors al carrer (excepte els de vidre i oli, que es mantenen) i han de deixar les escombraries a la porta de casa, degudament reciclades, i en funció del calendari i els horaris establerts. Amb el nou sistema, l’Ajuntament espera augmentar considerablement els nivells de reciclatge que tenia fins ara, que no arribaven al 40%, i assolir un percentatge de més del 80%.

Els cardonins i cardonines van iniciar ahir un canvi d’hàbits a l’hora de reciclar les seves deixalles. Per primer dia els carrers de la vila lluïen sense contenidors, que aquesta setmana s’han anat retirant, i al vespre ja es podien veure davant de les portes dels habitatges els cubells que en les darreres setmanes l’Ajuntament havia proporcionat. La regidora de Medi Ambient de Cardona, Anna Maria Sala, celebrava ahir que després de mesos de treball es pogués engegar el nou servei pel qual s’ha apostat per motius «normatius, ambientals i econòmics». El consistori, que havia estudiat diferents opcions, ha optat pel porta a porta per la seva «alta eficiència».

En aquest sentit, gràcies a la implantació d’aquest model s’espera assolir un percentatge de reciclatge de més del 80%, lluny del 40% que es reciclava amb el sistema de contenidors de carrer. El nou servei s’aplica a tot el nucli de la població i a la Coromina, mentre que les cases de pagès disposen d’illes de contenidors tancats, que s’estan acabant d’enllestir.

Els establiments comercials i equipaments municipals també s’han acollit a aquest nou sistema, i tenen el seu propi calendari específic, amb més freqüència i segons les seves necessitats. En el cas del servei de recollida domèstica, es presta en horari nocturn 4 dies a la setmana (a partir de 2/4 d’11 de la nit), mentre que pels comerços la recollida serà de 6 dies setmanals en el mateix horari.

El reciclatge agafa embranzida

La comarca del Bages està fent aquest any una clara aposta pel reciclatge amb l’aplicació de nous sistemes de recollida de residus d’alt rendiment. A banda de Cardona, que ahir va començar a aplicar el porta a porta, una desena de municipis més de la comarca implantaran en els propers mesos el model de recollida selectiva amb contenidors tancats. Sallent ho va fer el mes de març passat i d’aquí a uns dies s’hi sumarà també El Pont de Vilomara.