L’Ajuntament de Fonollosa ha realitzat una actuació de manteniment i conservació a la llera de la riera de la Font de la Tosca. Amb aquests treballs s’ha aconseguit retirar els obstacles que evitaven un bon comportament hidràulic i s’ha assegurat la lliure circulació de les aigües per evitar possibles problemes en la crescuda dels rius.

Aquesta actuació en un tram de 26.000 m2 de riera ha permès recuperar la visibilitat i salubritat del torrent i ha tingut un cost de 37.641 euros. D’aquests, 31.108,73 euros han estat aportats per l’Agència Catalana de l’Aigua i 6.532,83 euros s’han assumit amb fons propis de l’Ajuntament de Fonollosa.

La riera de la Font de la Tosca prové de la recollida de les aigües del nucli de Canet de Fals i de gran part dels camps de conreus de Can Serra i de Muncunill. Concretament, la riera comença a la part més alta del carrer Notari Rico i desemboca a la riera de Fonollosa. Aquest tram recorre un quilòmetre i creua la carretera BV-3008.

El regidor de Serveis Municipals, David Zamora, ha explicat que "des de l'Ajuntament valorem molt positivament aquesta obra de manteniment d'aquest tram de llera, la qual considerem de gran importància per l'abundant rebuda d'aigües fluvials que pateix durant les tempestes, evitant possibles afectacions al veïnat de la zona". Concretament, amb l’actuació de manteniment s’ha retirat la vegetació morta acumulada per l’aigua i els arbres caiguts que obstaculitzaven la capacitat de desguàs del torrent. A més, s’ha fet un trossejat manual dels arbres caiguts i acopi de les restes vegetals sempre que l’abast de les acumulacions ho hagin fet possible, en el cas contrari s’ha dut a terme amb mitjans mecànics. S’ha fet també una desbrossada selectiva manual i s’han eliminat les espècies invasores en els nuclis de canya. Així mateix, s’han plantat més de 40 arbres de l’espècie Tamarix sp per tal d’evitar la nova colonització de les canyes, ja que aquesta espècie d’arbre contribueix a la no proliferació de noves canyes gràcies als efectes de les seves arrels.