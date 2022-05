El proper dilluns, dia 9 de maig, s’iniciaran els treballs d’arranjament del camí de Cal Traper, que uneix l’avinguda Girona amb La Sagrera, per tal de dotar-lo de més seguretat per als vianants i convertir-lo en una zona més pacificada i amb més espais verds.

Els treballs, que és previst que s’executin en 7 setmanes, implicaran afectacions a la circulació. Per una banda, el vial quedarà completament tallat a la circulació de trànsit rodat i en el carrer Sant Isidre també estarà prohibida la circulació en general, tot i que s’habilitarà el vial en ambdós sentits de forma provisional per tal de facilitar l’accés i sortida als veïns de la zona.

Actualment aquest vial és d'una sola plataforma on conviuen vehicles, vianants i bicicletes, el que comporta riscos per a la seguretat dels usuaris. Amb els treballs que s’hi realitzaran, es diferenciarà l’espai per als vianants, de l’espai per bicicletes i vehicles de motor, transformant-lo en una zona limitada a 20 km/h. Es pavimentarà de nou les parts de vial per vianants i també s'instal·laran zones enjardinades amb arbres i plantes arbustives per tal de fer-lo més funcional i estètic.