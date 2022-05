L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha sol·licitat al Ministeri de Transició Ecològica una subvenció per tal d’executar un projecte de restauració de l’ecosistema fluvial del riu d’Or i del Torrent Bo, al seu pas pel municipi. El projecte que es vol impulsar, i que ja s’ha presentat a la Fundació Biodiversitat FSP, preveu diferents actuacions que permetran la recuperació ambiental i social del curs fluvial del riu d’Or i a la vegada també minimitzar els riscos d’inundabilitat amb actuacions complementàries entorn del Torrent Bo.

Concretament, l’estudi que s’ha elaborat i presentat preveu actuacions concretes per tal de fer-ho possible com per exemple la reducció de la densitat de vegetació de la llera i dels talussos fluvials, per facilitar el pas de l’aigua, la restauració de la vegetació de ribera, eliminant les espècies invasores i potenciant la flora autòctona, o fer valdre i potenciar els usos socials de la llera com a connector entre diferents punts d'interès del territori, amb itineraris a peu i bicicleta al llarg del seu recorregut.

L’Ajuntament ha sol·licitat una subvenció per tal d’executar aquest projecte que suposaria una inversió de 2,7 milions d’euros.