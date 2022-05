L’empresa ICL Iberia ha fet un primer rentat de cara a l’entrada sud de Súria amb una fase inicial d’obres d’un projecte més ampli de reordenació i millora urbanística i paisatgística del principal accés al municipi, valorat en 2,5 milions d’euros. Aquest dissabte, 7 de maig, hi ha prevista una jornada d’activitats per inaugurar els treballs realitzats fins ara, i que ja han canviat la fesomia a l’entorn del Rieral del Tordell.

ICL es fa càrrec del projecte com a mesura compensatòria pel fet d’estar inclòs en Pla Director Urbanístic de la Mineria, i que un cop completat, té per objectiu facilitar la mobilitat dels vianants en un espai paral·lel a la carretera entre el nucli urbà i el barri del Fusteret, i minimitzar l’impacte visual de la planta de la multinacional, amb un entorn paisatgístic a l’entorn de la riera del Tordell. En aquest àmbit, recentment també s’hi ha inaugurat una rotonda que dignifica l’entrada i millora la seguretat per a vehicles i vianants.

En paral·lel, aquesta fase inicial d’obres ha inclòs l’arranjament del pàrquing del Pla del Ros, i s’ha condicionat un espai de passeig entre l’entrada de Súria i el camp de futbol, a banda d’una ampliació de la vorera existent. Més endavant, el gros de les millores anirà des d’aquí cap al barri del Fusteret.

La inauguració de dissabte s’obrirà amb uns parlaments a 2/4 d’11, seguits d’activitats infantils, esportives i de sostenibilitat, música i visites guiades al Mirador d’ICL Iberia.