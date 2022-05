Fals recupera enguany la celebració de la seva festa major, que es celebrarà els dies 28 i 29 de maig i 4,5 i 6 de juny. El programa d'enguany, amb prop d'una vintena d'activitats diferents, té l'objectiu de que la gent sortir a gaudir un altre cop de la cultura i de l'art, de vells jocs coneguts i d'altres per descobrir.

El dissabte 28 s'escalfaran motors amb el campionat de petanca Valentí Vila. El mateix dia es farà un tast de vins i formatges i el concert de Mitjanit a partir de 2/4 d'11. L'endemà estarà protagonitzat per la matinal infantil i per la representació de l'obra "No faré parlar a classe", a càrrec del grup escènic de la SCER de l'Ametlla de Mar.

El cap de setmana següent arribaran altres plats forts de la festa com la matinal de "jocs molons" amb activitats com la Batalla Nerf o el Bubble Football. Aquestes modernes activitats es complementaran amb el campionat de brisca i amb el de billar. La jornada culminarà amb el tradicional sopar i ball de festa major.

El diumenge es celebrarà la missa solemne de festa major i a la tarda l'Esbart Ciutat Comtal oferirà el seu espectacle EN5D en directe. La festa acabarà dilluns amb un dels seus elements tradicionals, l'Aplec Del Grau, on es faran la missa solemne, els balls tradicionals, el repartiment del panet i una ballada de sardanes seguit del dinar de l'aplec sota les alzines del Grau.