Les flors omplen de verd, groc i vermell el centre de Santpedor

Els colors de Santpedor en Flor tornen a omplir aquest cap de setmana el nucli antic del municipi, que aquest dissabte al matí era molt concorregut.

Amb epicentre a la plaça Gran 1 d’octubre on com cada primer dissabte de mes s’hi celebra el mercat de proximitat i el mercat de la Rampoina, a la capella de Sant Andreu on hi ha una exposició de bonsais i també s’hi poden veure els privilegis reials de la Vila, com per exemple la impossibilitat que tenien els forasters d’entrar vi al municipi. De fet, durant el matí s'ha fet també una visita guiada per Santpedor, en el marc de la qual s'han explicat quins aquests privilegis, que aquest diumenge es tornaran a explicar de nou, però en aquest cas a la mateixa capella de Sant Andreu.

Des de la plaça Gran, on aquest al migdia es feia un espectacle infanti amb Ai Carai i després un de percussió amb Djilidandiang El Abuelo, les mateixes flors, classificades per colors guien cap a les places amb més guarnició i que els visitants aprofiten per aturar-se i fer-s’hi fotos. El groc, que simbolitza el color de l’estiu porta fins la plaça de l’Església on hi ha bales de palla i cavalls, tot simbolitzant que s’ha fet la sega. També sortint de la plaça Gran, el verd de la primavera porta fins a la plaça de la Font, on hi ha una treballada font amb estany i també un hort amb enciams, escarola i coliflors que es va regant perquè la calor no els panseixi.

En el tercer recorregut, el vermell, símbol de la terra, palets amb flors , entre elles roses, porten fins la plaça Pare Casanovas. Aquest diumenge, les flors continuaran guarnint el centre de Santpedor on hi haurà diverses activitats com les desfilades dels castellers, els geganters, els bous de foc i el batuk d’or, entre altres activitats.