Montserrat ha acollit avui la fase final del FEM Matemàtiques, concurs dirigit a l’alumnat de cinquè i sisè de primària i el primer cicle de la ESO. Aquest projecte, sumant components lúdics i d’aprenentatge, posa a prova la seva competència i habilitats matemàtiques a partir de diferents proves individuals i de grup. En aquesta 28a edició hi competien prop de 12.000 alumnes de centres d’arreu de Catalunya, dels quals, 71 han aconseguit arribar fins a la fase final.

En la categoria individual els guanyadors han estat Aina Dominguez, de la Fundació Llor (Sant Boi de Llobregat); Arnau Rib, de l'Escola El Cim (Terrassa) i Martí Riera, del Col.legi Maristes Montserrat (Lleida) de 5è de primària. De 6è de primària han destacat Yihao Liu, del Col.legi Sant Lluís (Barcelona); Rita Bis, de l'Escola Aula Europea (Barcelona) i Romà Sánchez, de l'Escola Salvador Llovet (Granollers). Pel que fa a 1r de la ESO han guanyat Yile Liu, del Col.legi Sant Lluís (Barcelona); Daniel Carpenter, de l'INS Costa i Llobera (Barcelona) i Aina Dalmases, de l'Esca El Cim (Terrassa). Finalment a nivell individual de 2n de la ESO han destacat Vera Morancho, de Aula Escola Europea (Barcelona); Berta Ventura, de l’INS Josep Brugulat (Banyoles) i Bruna Sabaté, de l’INS Vil·la Romana (Barcelona).

Per altra banda, els guanyadors de la prova d’equips, han estat el grup Els Flautats, amb alumnes de 5è i 6è de Primària, format per: Mar Hernández, de l'Escola Parc de Guinardó; Romà Sánchez, de l'Escola Salvador Lloret; Júlia Planas, de l'Escola Joan Pelegrí; Marc Lorca, de l'Escola Misericòrdia i Ana Dominguez, de la Fundació Llor. L'altre ha estat El Grup La Mòmia, amb alumnes de 1r i 2n de la ESO, format per: Samuel Fernández, de l'INS Giola; Biel Salas, de l'INS Vall de Llémena; Ivan de Blase, de l'INS Roquetes; Erola Llinàs, de l'INS Vidreres; Txell Comas, de l'Escola el Cim i Núria Soler, de l'IE El Perelló.

Els tres primers classificats de 6è de Primària i de 2n d’ESO representaran Catalunya a l’Olimpíada Estatal d’alumnes que organitza la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, la FESPM.

L’objectiu del ‘Fem Matemátiques’ és potenciar el raonament matemàtic a través de la resolució de problemes, així com fomentar la capacitat de comunicació i argumentació matemàtica presentant activitats per resoldre en equip. També pretén ajudar l’alumne a adquirir seguretat i confiança en les seves capacitats per fer matemàtiques a partir d’activitats motivadores que suposin reptes. Aquest projecte també permet al professorat treballar estratègies i desenvolupar actituds positives envers la disciplina.