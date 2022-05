La Fira dels Matiners omple Avinyó després del parèntesis de la covid

La Fira dels Matiners d’Avinyó ha tornat aquest amb tota la seva essència després d’un parèntesis obligat per la covid i que va fer que l’any passat només es portessin a terme alguns actes molt puntuals. I en el seu retorn ha tingut una gran èxit de convocatòria. El migdia ha estat un dels moments més àlgids tant per les activitats que s'han fet com també per l’afluència de públic vingut de tota la comarca i que s'ha concentrat principalment a la plaça Major.

La fira, que mobilitza uns 200 veïns del municipi, suposa un retorn al segle XIX, a l’època de les guerres carlines -en concret a la guerra dels Matiners-, on s’enfrontaven carlins (conservadors) i liberals (isabelins). El viatge cap al passat, als dies 15 i 16 de novembre del 1848, s’iniciava amb un casament amb uns nuvis que van recórrer el centre del poble. A la plaça Major és on es va fer el ball de llances -format per cinc danses diferents- en honor a aquests nuvis i tot seguit el convit tenia lloc a la torre Abadal, una de les joies modernistes d’Avinyó, de la qual ahir se’n podien visitar els jardins.

L’alegria del casament, però, quedava ràpidament interrompuda per l’arribada de les tropes i amb l’assalt, per part de l’exèrcit isabelí de la torre dels soldats, que la van arravatar als carlins. Va ser aleshores, quan es va poder comprovar quin era el funcionament d’aquestes torres que estaven disposades en xarxa pel territori. Els missatges, que eren visuals, estaven xifrats sortien d’una torre i les altres l’anaven repetint fins arribar a la torre de destí. Tot seguit, l’aula de Música i els infants de segon i tercer de l’IES Barnola, han fet la dansa dels matiners. També al migdia s'ha fet el dinar dels Matiners i a la fira continua a la tarda amb diferents actes. També, durant tot el dia, han estat un èxit les visites al soterrani de Cal Verdaguer on es poden descobrir les botes, les tines i els diferents estris del segle XIX per fer vi i alguns dels quals van estar operatius fins fa una vintena d’anys.

I tot plegat es completa amb la presència de prop d’una quarantena de parades a la fira. S’hi poden trobar productes d’alimentació i artesania.

L’alcalde d’Avinyó, Eudald Vilaseca feia un balanç molt positiu de la jornada. Remarcava que «la gent tenia moltes ganes de fira» i «tot ha anat molt bé», malgrat que l’onada de covid del gener, que és quan es comença a preparar el certamen «va dificultar una mica les coses».