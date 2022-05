El govern de Sant Fruitós de Bages ha decidit aturar de forma temporal el procés que tenia engegat per a la normalització i posada al dia de l’escut municipal, perquè abans de prendre cap decisió definitiva sobre els canvis vol conèixer l’opinió de la ciutadania.

El febrer, el ple ja va aprovar per unanimitat sotmetre a informació pública un blasonament de l’escut adaptat a la normativa actual, i amb una representació gràfica basada en les directrius de l’heraldista Armand de Fluvià.

És a partir d’aquí que s’haurà de definir el nou disseny perquè es pugui adaptar a la normativa. Abans de prendre cap decisió definitiva, l’Ajuntament vol demanar-ho als veïns, considerant que la modificació del símbol més representatiu del municipi s’ha de poder aprovar amb el màxim consens possible i recollint el parer de la ciutadania. Per aquest motiu, ha considerat la necessitat d’aturar el procés i impulsar-ne un de participat per poder debatre de forma oberta com serà aquest nou element, si bé no ha concretat els detalls d’aquesta participació.

GfP s’atribueix l’aturada

El grup municipal de Gent fent Poble, a l’oposició, s’atribueix el canvi de rumb ara expressat pel govern (d’ERC, PSC i JxSF). El partit sosté que, en la comissió informativa del 5 de maig, «GfP ja vam demanar que es procedís a aturar l’aprovació del nou escut pel rebuig que han manifestat molts veïns quan han vist la proposta que es va publicar als mitjans».