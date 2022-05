L’Ajuntament de Balsareny ha posat fil a l’agulla per disposar d’una nova biblioteca adaptada a les noves necessitats del municipi. Per tirar-la endavant, el consistori està valorant un estudi elaborat per la Diputació de Barcelona per ubicar el nou equipament a la casa Torrent, un edifici municipal que actualment té una planta en desús. La nova biblioteca substituiria l’actual, situada al carrer del Nord, que presenta diverses mancances sobretot pel que fa a l’accessibilitat.

El treball que ha elaborat la Diputació per la construcció d’una nova biblioteca a Balsareny és un estudi per adaptar la casa Torrent, un edifici municipal amb valor patrimonial que està ubicat entre la plaça del Rector Roc Garcia i el carrer del Trull. La planta baixa de l’emblemàtic edifici balsarenyenc està ocupada de forma parcial pel consultori mèdic local, però l’equipament disposa d’una planta superior que es troba en desús. Per aquest motiu, la voluntat municipal és estudiar la possibilitat de traslladar la biblioteca al primer pis de l’edifici. Segons l’alcaldessa de Balsareny, Noèlia Ramírez, la casa Torrent «és un lloc que connecta molt bé amb l’escola i, a més, és un edifici que culturalment té el seu pes». El projecte respon a la necessitat d’actualitzar la biblioteca existent, que presenta algunes mancances, i de disposar d’un servei adaptat «a les noves normatives i als nous usos socials». El treball planteja tres tipus de propostes que resolen la implantació de la biblioteca a la casa Torrent i que difereixen en la posició del consultori mèdic amb el qual compartiria edifici. El cost total de les actuacions a realitzar per a l’adaptació d’aquesta planta per a la nova biblioteca varien entre 853.000 i 1.762.000, en funció de la proposta. Amb aquest treball l’Ajuntament disposa d’una eina de suport per a la presa de decisions, prèvia a fer qualsevol actuació o inversió. Ara, segons Ramírez, el govern municipal esta «valorant les propostes de l’estudi» per veure quina és la millor alternativa per ubicar la nova biblioteca del municipi.