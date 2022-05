Santpedor podria impulsar la creació d’una borsa d’habitatge i diverses mesures paral·leles per fomentar l’accés al lloguer i la compra accessible. Les propostes es debatran i es votaran al ple ordinari d’avui a partir d’una moció que hi presentarà el grup municipal de la CUP, a l’oposició en aquest Ajuntament.

L’objectiu global del document és que l’Ajuntament actuï de forma activa per tal d’abaratir preus en el mercat de lloguer i oferir alternatives que permetin accedir a un habitatge digne i assequible. Entre les mesures que es contemplen hi ha la creació d’una borsa d’habitatge per posar habitatges buits a disposició de l’Ajuntament, que els gestionaria a través de lloguers assequibles, masoveria urbana, compartició de pis o altres alternatives a la compra tradicional. A canvi, l’Ajuntament oferiria garanties de pagament i manteniment, ajudes a la rehabilitació dels immobles i bonificacions fiscals. La borsa es gestionaria a través d’una Oficina Local d’Habitatge, que s’hauria de crear, i que també serviria per assessorar jurídicament els ciutadans sobre els seus drets coma llogaters, oferir vies de mediació en conflictes entre llogaters i propietaris, i fer un seguiment sobre l’accés a l’habitatge.

També es proposen mesures per pressionar els propietaris de pisos desocupats amb recàrrecs a l’IBI i sancions perquè els posin al mercat immobiliari a preus assequibles.

Finalment, en la moció que es debatrà avui al ple, també es demana modificar el POUM per incrementar els futurs habitatges de protecció oficial, fomentar l’augment del parc immobiliari públic i models de promoció cooperativa d’habitatges.