Els gegants de Sallent ballen al so de música electrònica

Electrònica, teatre, música d’arrel, fum i molta llum. Aquests són els elements que han barrejat els gegants de Sallent per consolidar-se com els primers gegants en ballar amb música electrònica. Ho han fet els gegants Reis d’aquest municipi, el Bernat i l’Ermessenda, amb Les Balladetes. I no és casualitat, perquè es tracta de la cançó tradicional per excel·lència a la vila i que ballen els gegants per les Enramades.

És un projecte del sallentí Roger Andorrà, tal com recorda el cap de colla de l’entitat de Gegants i Nans, Miquel Gili. «Va ser idea del Roger» apunta, i h afegeix que «nosaltres, a l’escoltar la proposta la vam valorar i vam creure que podria funcionar». De fet, la cançó ha estat adaptada per a l’ocasió amb una durada més curta per poder-la encabir al clip. Per la seva banda, Roger Andorrà, deixa clar que «mai m’hagués pensat que els gegants podrien arribar a ballar amb el so d’electrogralla». En aquest sentit Andorrà destaca que «és un pas molt important que la tradició innovi. D’aquesta manera ens estem enfortint com a país». Andorrà recorda que els gegants ja havien fet coses diferents però mai s’havien vist en un escenari, amb fum i amb electrogralla, «és a dir, fora de la seva zona de confort», detalla. De fet, ho descriu com «una bogeria». I el resultat ha estat un vídeo que ha arribat a les més de 1.000 reproduccions a les xarxes socials, entre Instagram i YouTube.