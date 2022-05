La missió i la lluita de Pere Casaldàliga a favor dels pobles indígenes a la Prelatura de São Félix do Araguaia, al Brasil, on el bisbe balserenyenc es va traslladar per dedicar-hi la seva vida com a missioner, centren bona part del contingut d’un llibre que esdevé un nou testimoni del llegat que va deixar en aquest país. «Vents de profecia a l’Amazònia», publicat per l’Editorial Claret, recull els 50 anys de la Prelatura a partir d’una minuciosa recerca del seu autor, Antõnio Canuto, un capellà que va conviure i va compartir missió amb Casaldàliga a São Félix des del 1971.

Segons fonts de la mateixa editorial, l’obra explica detingudament l’acompanyament de Pere Casaldàliga al costat dels pobles indígenes, la seva missió religiosa que el va fer recórrer l’Araguaia, les lluites contra les desigualtats, les persecucions i la devastació ambiental al Brasil. També dona fe del seguiment que Casaldàliga va tenir més enllà de la pròpia Prelatura, a la que el llibre vol fer un homenatge. L’autor ho fa endintsant-se en la història religiosa del territori i el paper dut a terme per la creació de la Prelatura i la seva actuació posterior. Tal com s’explica en el llibre, «el que va passar a la Prelatura de São Félix, va ser un desastre que es va escampar per tota l’Amazònia els anys posteriors, amb una diferència notable». A la Prelatura hi va haver denuncia documentada dels excessos ambientals i socials, resistència dels petits, amb el recolzament de l’Església local, el compromís al costat dels perseguits en una lluita constant, perquè el crit dels expulsats, dels indígenes desplaçats arribés a l’opinió pública i sensibilitzés a la resta de l’Església i de la societat. El relat s’estructura en diverses etapes. El primer capítol parla de l’establiment dels primers centres missioners i bisbats. La segona part, de l’Església perseguida en temps de repressió; la tercera de la vida interna de l’Església amb les seves comunitats de base i equips pastorals o el protagonisme de les dones; la quarta part s’ocupa de les accions pastorals de la Prelatura; i l adarrera està dedicada a la renúncia per edat del bisbe Pere Casaldàliga. Es preparen dos homenatges, el 14 i el 29 de maig El record de Pere Casaldàliga serà present en dues jornades, el dissabte 14 de maig a Balsareny, i el diumenge 29 de maig a Barcelona. La de dissabte començarà amb una concentració a les 10 del matí a la plaça Montserrat de Balsareny per pujar fins al castell, on es desenvoluparà la jornada. A 2/4 d’1 hi haurà la conferència «Pere Casaldàliga: compromís i militància en temps de feixismes» a càrrec de Paulo Maldos, amic i col·laborador del bisbe i responsable de polítiques públiques al Brasil, amb els governs de da Silva i Rouseff. A les 2, dinar. El dia 29, els actes es faran a l’Escola Drassanes de Barcelona. A 2/4 d’11 hi haurà una conversa sobre militància en temps de feixismes amb el mateix Maldos i la diputada d’ERC al Parlament, Maria Dantas, seguida d’una xerrada de Maldos sobre la influència de Casaldàliga en els moviments socials del Brasil. A 2/4 de 5, el doctor en Teologia Víctor Codina parlarà de la teologia poètica de Pere Casaldàliga.