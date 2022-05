Sant Fruitós iniciarà aquest mes la reconversió de l’antic ajuntament en casal d’entitats

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages té previst començar aquest mes de maig les obres per transformar l’antic ajuntament en el nou casal d’entitats i el jutjat de pau del municipi. Els treballs ja estan adjudicats i el consistori ha sol·licitat al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana una subvenció per tal de rehabilitar l’edifici.

L’antic ajuntament de Sant Fruitós, situat al número 52 de la carretera de Vic, pràcticament davant de l’actual consistori, es començarà a transformar aquest mes de maig en un equipament destinat al teixit associatiu del poble i amb un espai previst per al jutjat de pau, segons han confirmat fonts municipals. El projecte de rehabilitació de l’edifici, que es va refer la tardor passada respecte el que havia previst l’anterior govern, contempla el jutjat de pau a la primera planta i una gran sala polivalent a la planta baixa, que permetrà a les entitats poder celebrar actes diversos a peu de carrer, com xerrades, conferències, tallers o exposicions.

Amb el nou projecte, a banda del jutjat de pau, la primera planta inclourà també despatxos i espais d’emmagatzematge per a les entitats. Igualment, es preveu adequar sanitaris a cada planta i un ascensor que les connecti, com també contemplava el projecte anterior.

Les obres de rehabilitació d’aquest edifici es van adjudicar el passat mes de març per un import de 754.325,09 euros. En el marc del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP), l’Ajuntament de Sant Fruitós ha sol·licitat una subvenció de 472.906 euros per a la transformació d’aquest equipament. Aquest programa, que s’emmarca en els fons Next Generation, va destinat a la rehabilitació d’equipaments amb l’objectiu que, que un cop finalitzades les obres, els edificis tinguin un cost energètic com a mínim un 30% inferior que abans de la rehabilitació.

El projecte de rehabilitació de l’antic ajuntament ja contempla millores energètiques que s’adeqüen a aquesta línia d’ajuts com són la substitució de la coberta, el canvi de tota la fusteria, la instal·lació de nous elements aïllants o la renovació total dels dispositius de fred i calor, d’il·luminació o d’estalvi d’aigua. Destaca també la instal·lació solar fotovoltaica de 5 kWn que s’instal·larà a la coberta. La previsió és que aquest conjunt de millores suposin un estalvi energètic d’un 88,08%, una xifra molt superior al 30% requerit per accedir a la línia d’ajuts.