El Consell Comarcal del Bages commemora el Dia internacional contra la LGTBIfòbia del 17 de maig amb la recuperació de la cantata infantil per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere «Unes colònies d’aventura». La cantata s’interpretarà avui amb protagonisme per a l’alumnat de les escoles Patrocini, de Cardona, i Serreta, de Santpedor. Una vuitantena d’alumnes de 3r i 4t de primària interpretaran aquest conte a l’Auditori Valentí Fuster de Cardona a les 17.15 hores. Des de 2019 i des d’aleshores no s’havia pogut programar per la pandèmia.