Sant Fruitós de Bages serà l’escenari aquest dissabte, 14 de maig, de la proclamació de la nova pubilla i hereu de la Catalunya central, i de la primera i segona dames i el primer i segon fadrí.

Durant el matí, els candidats faran els corresponents exàmens, i a 2/4 de 7 de la tarda sortiran en cercavila des del Nexe-Espai de Cultura acompanyats per la colla de geganters i grallers del municipi per dirigir-se fins al Cobert de la Màquina del Batre, on a les 7 començarà l’acte de comiat de les pubilles i hereus sortints i de la posterior proclamació dels nous nomenaments.

Es farà el comiat a la pubilla Núria Roca Lladó, de Gironella, i a l’hereu Adrià Hervás Delgado, de Manresa. També, a la primera dama, Núria Obradors Matamala, de Navàs; a la segona dama, Marina Francisco Culla, de Piera; al primer fadrí, Ferran Castells Riu, de Solsona; i al segon fadrí, Jose Moya Moreno, de Castellbell.