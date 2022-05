L’Ajuntament de Santpedor impulsarà la creació d’una Oficina Local d’Habitatge per gestionar una borsa d’habitatge i el parc immobiliari públic al municipi. Així s’ha acordat en el darrer ple, a partir d’una moció presentada pel grup municipal de la CUP, a l’oposició, i que també va tenir el suport d’ERC, PM i SECP, mentre que JxS es va abstenir.

La moció parteix de la necessitat que hi ha al poble de facilitar l’accés a l’habitatge, i per això, abans que res el ple ha acordat elaborar un Pla d’Acció Municipal d’Habitatge i un estudi per identificar els que estan buits i la situació en què es troben. A partir d’aquí es crearà l’oficina, que també ha servir per assessorar jurídicament els veïns dels seus drets com a llogaters. Igualment, s’acorda aplicar un recàrrec del 50% sobre la quota líquida de l’IBI d’aquells immobles d’ús residencial desocupats permanentment.

Es torna a licitar el pavelló

El ple també ha aprovat tornar a licitar les obres d’ampliació i reforma del Pavelló Rafa Martínez després que el febrer l’única empresa que s’hi va presentar no aportés la documentació necessària i quedés deserta. L’actualització suposa un augment de 413.759 euros, que fa que el preu total del contracte ascendeixi a 1.813.215 euros.