L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages va aprovar en sessió plenària l’adhesió a la Declaració per uns Municipis i Comunitats Cuidadores, un projecte impulsat per la Diputació de Barcelona. L’acord, aprovat per unanimitat, té per objectiu posar en valor les cures com a dret social i impulsar polítiques locals en l’atenció a les cures en la comunitat, des de la corresponsabilitat i la innovació social.

A la demarcació de Barcelona, l’any 2020 hi havia més de 120.000 persones amb una situació de dependència reconeguda, un 40% de les quals, majors de 85 anys. Davant d’aquesta realitat el municipi ha volgut sumar-se i reconèixer la cura com un valor públic que ha d’esdevenir un dret social i de ciutadania. Per tal de sensibilitizar i conscienciar la ciutadania, s’ha impulsat una campanya que, de forma testimonial a través de la veu de les persones cuidadores i dels serveis locals, vol fer reflexionar i debatre sobre l’estat actual de les cures. En aquesta campanya mostra el treball que es realitza des del Servei d’Atenció a Domicili del municipi. Sant Fruitós de Bages compta actualment amb diferents recursos per a la gent gran del municipi com són el Servei d’Atenció a Domicili, el servei de teleassistència, el repartiment d’àpats a domicili i el suport que s’ofereix des de l’àrea de serveis socials. Des de l’Ajuntament ja es treballa per a poder oferir més eines a la gent gran del municipi.