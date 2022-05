Una bòfia de grans dimensions ha aparegut en un dels camins del bosc de ribera de Súria per causes que encara no s’han pogut estudiar. L’Ajuntament de Súria va fer públic ahir un decret d’Alcaldia sobre el tancament provisional i urgent dels camins del pla de Reguant afectats per l’aparició d’aquest gran forat.

Dos veïns del municipi van detectar el forat a mitjans de la setmana passada, que llavors era més petit, mentre caminaven per la zona com fan sovint. En veure que hi havia el risc d’esfondrament, van tancar el pas ells mateixos i posteriorment van avisar la policia municipal, que va tallar el camí definitivament. De fet, ara s’ha senyalitzat la prohibició d’accés a peu o per qualsevol tipus de mitjà de transport per l’àrea afectada.

«Vora d’un camí vaig veure un forat d’un mig metre de fondo. M’hi vaig acostar i vaig veure que allà s’hi faria una bòfia. El pitjor de tot és que el buit que s’intuïa es menjava tot el camí. Llavors ja no hi vam tornar a passar i vam intentar tancar el camí immediatament. L’endemà allò ja s’havia ensorrat», explica a Regió7 Joan Ribera, un dels veïns que va detectar la bòfia per primer cop juntament amb Carmelo Izquierdo.

Segons el decret, les mesures adoptades són estrictament temporals, en espera d’adoptar una solució definitiva proposada per tècnics experts en la matèria.

A hores d’ara encara es desconeix l’origen de l’esfondrament. A falta de fer un estudi del terreny, l’aparició de la bòfia es podria deure a l’activitat minera que caracteritza la zona o bé a les seves característiques geològiques, ja sigui per la composició del sòl o per la proximitat del riu. De fet, l’Ajuntament apunta que hi ha constància històrica d’altres esfondraments de terreny.

Tot i ser detectat a mitjans de la setmana passada, les dimensions de la bòfia han augmentat des d’aquesta data, i l’Ajuntament no descarta que pugui créixer encara més. Ara, el consistori es proposa fer un estudi per part de tècnics experts en la matèria, però encara s’ha de decidir si ho faran tècnics municipals o es contractaran experts externs.

L’Ajuntament demana a tothom el compliment estricte de la prohibició de transitar pels camins tallats i que ningú s’apropi a la zona d’esfondrament pel perill que això pot suposar.