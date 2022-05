Sallent ha volgut retre homenatge a totes les botigues del poble en un gran format. Ho ha fet dedicant un dia exclusiu a les botigues on s'han fet tota mena d'activitats, sota el lema "Sallent, un aparador d'experiències inoblidables".

L'acte central ha sigut la desfilada de moda. Una quarantena de persones han desfilat aquest matí a Sallent per mostrar els productes de les botigues sallentines. Volien fer-ho de manera espectacular i per aquesta raó amb una catifa vermella s'han mostrat tots els productes possibles. Sabates, camises, ulleres entre d'altres, són alguns dels complements que s'han pogut veure aquest migdia.

Des de la unió de botiguers han valorat molt positivament la jornada on diuen que estan sorpresos i contents a la vegada de la gent que hi ha participat i que ha anat a veure la desfilada. En aquest acte hi ha participat un total de 16 establiments locals especialitzats en moda, complements, calçat, òptica, costura, perruqueria, estètica i decoració.

Per altra banda, també els productors agroalimentaris locals es donaran a conèixer, i ho faran a través d'exposicions dels seus productes a la Plaça Anselm Clavé. Durant el matí ha sigut el torn de Roger Alcaras, propietari del Celler, que ha fet una demostració de cuina amb productes del territori i també de temporada. A la tarda, hi ha hagut una exposició de pintures de Sallent i també a la tarda, de 17 h a 18 h, un concert de versions musicals a càrrec de Dani i Juanjo Tinajas.

També, en l'àmbit gastronòmic, hi ha hagut de demostració de cuina amb productes del territori i de temporada a càrrec dels cuiners Marc, Nu i Alex, del restaurant la Masia de Sallent.

L'objectiu de la jornada ha sigut convertir Sallent en un gran aparador local. S'ha donat vida a alguns locals comercials buits a través de fotografies de la festa tradicional de les Enramades, que es col·locaran als aparadors buits en gran format. En aquesta jornada hi participen 35 establiments comercials i 5 productors locals amb la col·laboració de Sallent Comercial.