Sallent posarà al descobert diumenge vinent, 22 de maig, un primer tast de la transformació de l’antic espai fabril de la Casa Torres Amat com a futur espai museístic amb la inauguració de la primera fase de les obres. El projecte, que en preveu vuit en total, vol explicar la importància del tèxtil al municipi, i el seu lligam històric amb el riu i amb una orografia plena de salts d’aigua que han estat clau per al funcionament de les fàbriques.

La jornada de diumenge, amb portes obertes d’accés lliure i gratuït, mostraran les reformes completes que s’han fet a la Casa Museu Torres Amat en el seu conjunt, a partir d’un projecte amb fons Feder que implica Ajuntament i Consell Comarcal, i que s’integra en el Geoparc de la Catalunya Central. Paral·lelament a les reformes, que es van acabar el 2021 però que encara no s’han mostrat en públic, es va començar a treballar en la museïtzació, i ara ja s’ha completat la primera fase, que també es podrà veure diumenge.

Primer teler mecànic de l’estat

El fil conductor del futur centre d’interpretació serà l’evolució industrial al municipi, i en aquesta primera fase s’explicaran els inicis amb la posada en marxa al poble del primer teler mecànic de tot l’Estat espanyol, la qual cosa marca l’arribada de la revolució industrial a Catalunya. L’artífex va ser Anton Torres Amat, que en aquesta història comparteix protagonisme amb el germà, el bisbe Fèlix.

Tot plegat s’explica a través d’un muntatge escenogràfic on es projecten diversos episodis del viatge que va fer Anton Torres fins a Londres per portar aquest teler fins a Sallent, i es relata una història d’uns 8 minuts de durada que explica «per què marxa, què hi troba i com torna cap a Sallent», apunta la regidora de Turisme i Promoció i Imatge del Poble, Neus Solà. Aquest espai ja museïtzat, que porta el nom d’Aventura, s’ubica a la planta zero de l’edifici, de moment ambientat amb bales de cotó, tot i que més endavant es preveu incorporar-hi un teler antic (no l’original) cedit pel Museu de la Tècnica.

La inauguració i portes obertes es faran el diumenge 22 de maig, de 12 a 2.

Enguany es vol actuar en una nova fase, al pati

L’Ajuntament preveu actuar aquesta mateix any en la segona fase de la museïtzació, que es concentrarà al pati, si bé no s’adequarà tant com a museu sinó com a espai cultural per a concerts, exposicions i xerrades. La idea és anar fent una fase cada any, explica la regidora Neus Solà, de manera que en uns 7 anys el futur centre d’interpretació estigui completat, amb un pressupost global que supera els 550.000 euros.

El projecte inclou elements i espais singulars de l’antic recinte fabril i de la casa, des de la zona de la turbina al soterrani, fins als cellers, la pròpia fàbrica, o la planta noble, en aquest cas per explicar aspectes de la vida dels Torres Amat. Es farà mitjançant plafons, o en un entorn virtual amb audiovisuals i fins i tot hologrames. L’objectiu, a grans trets, és divulgar la importància del tèxtil al municipi en diverses etapes i generacions, des de la pagesia del segle XVII, fins a la prosperitat del segle XIX i la crisi del XX.