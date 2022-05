Des d'aquest dimarts, 17 de maig, i fins al divendres 27 de maig, l'accés amb vehicle a Sant Benet de Bages s'haurà de fer pel municipi de Navarcles a causa del tall a la circulació al pont d'accés al recinte per les obres que s’hi realitzen.

Les obres de construcció d'aquest nou pont, que transcorre per sobre el canal, van a càrrec de la Fundació Catalunya- La Pedrera i permetran dotar aquest punt de les condicions de seguretat i funcionalitat adequades, tant per a vehicles com per a vianants. Les persones que vulguin accedir al recinte a peu poden fer-ho pels camins habituals, ja que hi ha un accés previ al pas pel pont.