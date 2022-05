Eduard Mata i Riu, actual coordinador local de Junts per Sant Joan i regidor del consistori santjoanenc, va fer la seva presentació com alcaldable per a les municipals del 2023. Mata va estar acompanyat per la Delegada del Govern de la Catalunya Central, Rosa Vestit i la Coordinadora de la Vegueria de Junts, Montse Girbau, i per l’exalcalde de Sant Joan Gil Ariso (i actual portaveu del grup municipal de Junts); així com el candidat a l’alcaldia de Sant Vicenç de Castellet, Dani Màuriz i regidors del partit al Bages.

En l'acte, Rosa Vestit va posar èmfasi amb la importància dels municipis i la política municipal per vertebrar el país i va dir del candidat que "estic convençuda que seràs un gran Alcalde per Sant Joan, perquè fas les coses amb la màxima implicació i t’apassiona el teu municipi". A continuació Toni Mata va fer un repàs a la biografia vital, associativa i esportiva del candidat, ja que ha estat molt vinculat a diferents entitats esportives i culturals de Sant Joan de Vilatorrada i Manresa. Seguidament Gil Ariso va intervenir per fer un retrat del candidat més emocional i humà. En va destacar "la capacitat de treball, la força i les ganes que l’Eddy hi posa sempre amb tot el què fa", però sobretot va deixar clar que "jo vaig ser alcalde 8 anys gràcies a la perseverança i tenacitat del que ara serà el meu relleu com a candidat". Eduard Mata va centrar la seva intervenció en tres apartats. En el primer va explicar la seva relació amb Sant Joan de Vilatorrada i Sant Martí de Torroella, ja que tot i ser manresà de naixement el candidat està casat amb una santjoanenca des de fa 23 anys i ell mateix va dir "que ara ja fa una dècada que hi visc, però fa 30 anys que per feina o amor hi he sigut sempre a Sant Joan...". En el segon apartat es va centrar en agrair a Junts el suport absolut que té des del primer moment com a candidat: "dona molta tranquil·litat saber que tinc aquest partit fort darrera i un projecte polític per millorar la vida dels veïns i veïnes de Sant Joan i del país". En el tercer eix del discurs es va centrar a explicar la il.lusió i motivació que sent de poder ser candidat a Sant Joan de Vilatorrada. Mata va remarcar que "estem preparats per governar novament i ja vam demostrar durant els mandats d’Ariso que tenim un model de poble i molts projectes que van quedar pendents i que millorarien i molt el municipi" En la part final de l’acte es va fer un sentit i emocionat reconeixement a Gil Ariso Planas, que des del 2007 havia encapçalat les diferents candidatures on s’havia presentat i on Mata també, des del 2011, ha estat present.