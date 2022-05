L’alcalde de Súria, Albert Coberó, està convençut que l’esfondrament del terreny que ha donat lloc a una gran bòfia en un camí del pla de Reguant del municipi no té l’origen en l’activitat minera que es desenvolupa a la zona. Tot i que l’Ajuntament està en espera de veure què diuen els informes tècnics que ha encarregat al respecte, aquesta hipòtesi «d’entrada ja es pot descartar», assegura, tenint en compte que «aquesta activitat es desenvolupa a més de 800 metres de fondària», de manera que no veu possible que pugui tenir aquesta afectació a la superfície.

Divendres, i a través d’un decret d’Alcaldia, l’Ajuntament de Súria va tancar tots els camins del pla de Reguant després que es detectés el forat en un d’ells. És un tancament provisional en espera de veure els resultats dels informes que l’Ajuntament ha encarregat a tècnics de l’Institut Cartogràfic, i que es preveuen tenir «per als propers dies». De moment, però, s’hi ha prohibit l’accés per seguretat i per la possibilitat que cedeixin alguns arbres propers, tenint en compte que és un forat de grans dimensions (uns 18 metres de diàmetre per uns 3 de fondària) i que encara podria créixer més. És un camí «de passeig» que no dificulta l’accés a cases ni granges. Coberó ha explicat que anteriorment ja havien sorgit altres bòfies en zones properes, i ho atribueix a les característiques geològiques del terreny. Diu que en aquest indret, proper al riu, hi ha capes superficials de sal «que es dissol amb la filtració d’aigües, es forma un buit, i acaba cedint part del terreny».