El Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central organitza per al proper 22 de maig la primera edició de la “Caminada Geoparc”, una ruta a peu que cada any permetrà conèixer diferents racons del territori del Geoparc. En aquesta ocasió, la caminada es farà per la ruta del romànic montserratí, que recentment ha estat senyalitzada per part de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar amb el suport de la Diputació de Barcelona i el Parc Natural de Montserrat.

La ruta del romànic montserratí es una ruta circular de 7 quilòmetres i 120 metres de desnivell, que transcorre pels municipis de Castellbell i el Vilar i Marganell, passant per les esglésies de Sant Cristòfol i Sant Jaume de Castellbell i Sant Esteve de Marganell. Es tracta d’una ruta rica en patrimoni natural i cutural i amb unes vistes espectaculars a la muntanya de Montserrat. L’ajuntament de Castellbell i el Vilar, aprofitant la senyalització d’aquest itinerari, ha habilitat dos miradors a la muntanya que posen en relleu la geologia del Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central, amb la singularitat que permeten observar Montserrat de molt a prop sense perdre de vista la seva immensitat. La caminada sortirà a les 9 del matí de l’església de Sant Cristòfol de Castellbell, on es donarà la benvinguda als participants i es farà una explicació inicial. Durant el trajecte, es farà parada a Sant Jaume de Castellbell i a Sant Esteve de Marganell per poder visitar les esglesies per dins. Al final del recorregut, hi haurà un avituallament amb mató de Montserrat i xocolates del xocolater de Castellbell Enric Rovira. L’activitat és gratuïta i oberta a tothom, però cal inscriure’s a través d’aquest formulari. Es recomana portar aigua abundant, calçat còmode i protecció per al sol i per la pluja. Les persones que hi arribin amb cotxe podran aparcar al llarg del carrer de Can Prat de Sant Cristòfol de Castellbell. Setmana de Geoparcs Europeus La “Caminada Geoparc” serà una de les activitats principals de la Setmana de Geoparcs Europeus que se celebrarà entre el 19 de maig i el 6 de juny. Durant aquests dies es programaran diferents propostes al voltant del Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central, que recentment ha revalidat aquesta distinció, obtenint una valoració molt favorable per part de l’organisme internacional. Una de les novetats que es presentarà durant la Setmana de Geoparcs serà una aplicació turística interactiva del Geoparc de la Catalunya Central.