Mura i l'emotiva història de Casimira, la seva àvia centenària, atrapen l'audiència de TV3 El programa de TV3 presentat per Quim Masferrer va ser el tercer espai més vist del dia a Catalunya, només superat pel TN vespre i el TN migdia. Va fer una quota de pantalla del 23% i, a més, a les xarxes va arrencar una munió de comentaris, especialment dedicats a Casimira Vallbé Puig i la seva història. Asseguts en un banc de pedra de Mura, Masferrer va conversar uns minuts amb aquesta veïna del poble plena de vitalitat tot i la seva edat. El seu secret, tal com va descobrir el presentador, és que només es pren «una pastilla al dia» i menja poc. El moment més emotiu, però, va ser quan Vallbé va recordar l’únic amor de la seva vida. Un noi que va morir a la guerra quan tots dos tenien 19 anys. El va veure a marxar i ja no en va saber mai més res, ni el lloc on és enterrat. «Era massa jove, pobre», es va lamentar. El funeral és avui a 2/4 de 12 del migdia, a Mura.