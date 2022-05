L’Ajuntament de Navàs va aprovar ahir al vespre una moció consensuada per tots els grups municipals que insta al departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a construir un nou edifici que albergui l’educació secundària i els estudis postobligatoris. Una vegada descartada la integració dels centres concertats de l’Escola Diocesana de Navàs (EDN) a la xarxa pública, que hauria permès encabir en els seus equipaments aquestes etapes educatives, el consistori torna a posar sobre la taula la construcció d’un nou edifici als terrenys del costat del pavelló, que en el seu moment ja va cedir al departament amb aquesta finalitat.

El debat sobre la construcció d’un nou edifici per a l’institut de Navàs, que des de la seva creació l’any 2011 està ubicat en barracons al costat del complex de piscines l’Eix, ha tornat a l’ordre del dia. El ple municipal va aprovar ahir al vespre una moció de totes les forces polítiques (CUP, ERC, PSC i Junts) que demana al departament d’Educació que construeixi un edifici nou als terrenys cedits el 2017 a la zona del pavelló, que encabeixi l’educació secundària i els estudis postobligatoris (Batxillerat i Formació Professional). També li reclama que es comprometi a tenir el projecte enllestit durant el 2023 i que aquest mateix any vinent inclogui als pressupostos una partida per a la construcció del nou edifici.

L’opció de construir un nou edifici per a l’institut es torna a plantejar després que recentment s’hagin trencat les negociacions amb el departament d’Educació per integrar a la xarxa pública l’Escola Diocesana de Navàs, un fet que obria la possibilitat d’encabir a les seves instal·lacions l’educació secundària i els estudis postobligatoris públics sense la necessitat de fer cap nou equipament. Els grups municipals mostren a través de la moció «la decepció i malestar per la decisió presa» ja que consideren que «la integració per la qual s’ha estat treballant durant els darrers dos anys era una molt bona opció pel futur educatiu del nostre poble». Entres altres aspectes, destaquen que s’aconseguia que tota l’oferta educativa fos pública i es resolia la situació de l’alumnat que ara ha d’estudiar en mòduls prefabricats.

Amb la proposta de construir un edifici nou als terrenys cedits les formacions asseguren que són «plenament conscients que això suposaria canviar l’actual model educatiu públic del municipi, és dir, l’institut-escola», però consideren que «qualsevol altra ampliació naixeria petita i seria una visió a curt termini del futur educatiu del nostre poble».

Abans que es fes pública la voluntat de l’EDN de passar a la xarxa pública, l’Ajuntament de Navàs havia arribat a tenir tres opcions sobre la taula per a la construcció de l’edifici del futur nou institut. Dues de les possibilitats passaven per alçar el nou equipament en espais annexos de la mateixa escola Sant Jordi (de manera que es plantejava com una ampliació), i que eren les opcions per les quals apostava la Generalitat. El consistori, però, no tancava totalment la porta a la que va ser la primera idea de fer-lo en un terreny adjacent al pavelló, tot i que no era la que agradava al departament d’Educació que apostava per potenciar el concepte d’institut-escola en un únic edifici.

Intent fallit d’integració

L’Ajuntament de Navàs i el Departament d’Educació treballaven des de fa anys per aconseguir una oferta pública de secundària i de postobligatòria al municipi, que implicava la construcció d’un nou institut. La petició del Patronat de l’Escola Diocesana de Navàs Fundació Privada per integrar-se a la xarxa de centres educatius de la Generalitat va propiciar l’inici del treball a tres bandes per tal d’integrar l’oferta educativa pública del municipi. Amb el pas de l’EDN a la xarxa pública ja es disposaria de l’equipament per a l’institut públic i no seria necessària la construcció d’un nou edifici com estava previst per substituir els actuals barracons.

L’acord, però, no ha prosperat perquè el departament acceptava la integració de l’Escola Diocesana però no la del Col·legi Sant Josep, la qual cosa no va agradar al Patronat de l’Escola Diocesana, que va rebutjar la proposta perquè sempre havia defensat una integració completa. Ara, amb la nova situació el municipi torna al punt de partida de fa tres anys i reclama la construcció d’un edifici nou per a l’institut públic, una demanda que ve de lluny.