84 alumnes i 16 professors de 6 països europeus, entre ells alumnes de l'institut Gerbert d'Aurillac, en representació de Catalunya, han visitat aquesta setmana Sant Fruitós de Bages per descobrir les seves tradicions.

Han estat rebuts a la sala de plens de l’ajuntament per l'alcaldessa Àdria Mazcuñán i Claret, el regidor d’ensenyament Felip Echarri i altres membres del consistori , posteriorment han compartit una paella del tradicional arròs del municipi al parc del Bosquet i també se’ls ha mostrat els gegants Sala i Ricardis.

A la tarda, al pati de l'institut, han gaudit d'una mostra de dansa tradicional i de tallers de castells a càrrec de la colla dels Tirallongues de Manresa.

L'institut Gerbert d'Aurillac va sol·licitar, ara fa quatre anys, adherir-se a aquest programa d'intercanvi europeu que té per objectiu conèixer la diversitat cultural europea. Els joves, provinents de Turquia, Finlàndia, Àustria, Holanda, Portugal i Sant Fruitós de Bages, van arribar el diumenge passat a Catalunya i hi seran fins aquest dissabte. Durant aquesta setmana han conviscut i han compartit activitats com una sortida amb kayac i visites als punts més emblemàtics de Barcelona i de Tarragona.

Aquest programa, que va dirigit a joves de 4t d'ESO i de Batxillerat, ja va permetre que els alumnes de l'institut santfruitosenc poguessin realitzar un intercanvi amb un institut de Turquia el passat mes de gener.