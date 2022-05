El Bages suma cinc dies amb màximes de més de 30 graus, i continuen pujant

Una situació inusual d’altes temperatures més pròpies de l’estiu que de mitjan mes de maig ha acumulat valors per sobre dels 30 graus durant cinc dies consecutius al Bages, i també de l’Anoia i al Baix Llobregat. L’evolució ascendent que s’observa des del cap de setmana va assolir ahir el seu màxim d’aquest episodi en la majoria d’observatoris de les comarques centrals, i encara no ha tocat sostre. A Artés, el termòmetre s’enfilava fins als 34,7 graus, a Olesa fins als 34,1, i se superaven els 33 a bona part dels observatoris de la meitat sud del territori, com els 33,8 d’Oliana, els 33,6 de Sant Salvador de Guardiola, els 33,3 d’Òdena, els 33,2 de Manresa, o els 33 de Cardona.

Són valors extrems i molt poc freqüents per l’època, però de moment no marquen rècords tot i que s’hi està a prop i no se’n descarten de cara als propers dies si les temperatures continuen pujant com tot indica que passarà. Els 33,2 graus d’ahir a Manresa són el màxim assolit enguany fins ara en un mes de maig atípic, i s’acosten als 33,5 a què es va arribar el 25 de maig del 2017, o als 34,5 del 14 de maig del 2015. De fet, els valors tan elevats dels darrers dies han fet disparar la mitjana de les màximes a la ciutat, que ahir se situava als 26,5 graus quan és de 24,1 (vegeu el gràfic de dalt), segons les dades de les últimes tres dècades recollides per l’Observatori del Camp d’Aprenentatge del Bages, a la Casa de la Culla de Manresa. Les mínimes també pugen Si les màximes són elevades, les mínimes també s’han disparat, especialment durant la matinada d’ahir, en què es van registrat els valors mínims més alts de l’any a pràcticament la totalitat d’observatoris de les comarques centrals. Destaquen els valors elevats durant la nit i matinada en punts de l’Anoia, però excepcionalment també del Berguedà, com els 17,2 graus de Berga, els 16,7 de la Quar, o els 16,6 d’Olesa i els Hostalets de Pierola. A Manresa el termòmetre no va baixar dels 15 graus, i a la resta de la comarca les mínimes es van situar entre els 10 i els 15. La previsió indica un lleuger però progressiu ascens de les temperatures a tot el territori, que arribarien al màxim entre dissabte i diumenge amb valors superiors als 35 graus en alguns casos. La Catalunya central, afectada per partícules de pols El departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, va incloure ahir la Catalunya central entre els territoris on s’estén l’avís preventiu per partícules, degut a la influència d’una intrusió de pols d’origen africà. Això comporta indicar en els panels lluminosos dels principals eixos viaris que el nivell de contaminació és elevat; informar la ciutadania perquè prioritzi l’ús del transport públic; notificar a les activitats industrials i obres públiques i de generació elèctrica que activin els protocols de treball previstos en aquests casos; i recomanar als municipis que aturin o redueixin activitats i obres amb materials pulverulents.