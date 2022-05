Cardona té un nou mirador sobre la vall salina després que finalment ha pogut enllestir els treballs que tenia pendents al voladís del camp de futbol. Es tracta de la gran balconada de la part superior de l’equipament que fa de coberta de l’edifici de serveis on hi ha els vestuaris, i on s’havien de solucionar els problemes de filtracions d’aigua que hi van aparèixer fa un temps i que n’han retardat l’estrena. De fet, el mirador s’obre al públic cinc anys després que es completessin les obres de remodelació de la resta d’instal·lacions que conformen el Camp de Vida Activa, amb el camp de futbol inclòs, i que n’han transformat del tot l’estructura anterior.

El voladís cobreix l’edifici de serveis per damunt d’un dels laterals del camp de futbol, i transcorre en paral·lel i seguint la cota de la carretera de la Mina, de manera que permet guanyar una zona de passeig amb vistes al castell, la vall salina, i les piscines i el propi camp de futbol que queden a sota.

L’accés al públic ja és obert des de fa uns dies, i només hi ha pendents alguns detalls que afecten els acabats i el mobiliari, com polir el parterre o la col·locació de jardineres, que l’Ajuntament ja té a punt i preveu enllestir els propers dies. Tot plegat, completa la transformació integral que s’ha fet del conjunt del complex esportiu, a l’entorn del qual també es va obrir fa pocs mesos una rotonda que millora la distribució del trànsit entre el nucli urbà i el Camp de Vida Activa, que és com s’anomena tot l’espai que conforma aquesta àrea esportiva de Cardona.

Retard per filtracions d’aigua

Els treballs al voladís s’han pogut completar després d’un llarg estira-i-arronsa entre l’Ajuntament i l’empresa encarregada de les obres, que les havia donades per acabades fa mesos però l’Ajuntament es va negar a recepcionar-les perquè hi havia filtracions d’aigua a l’interior de l’edifici de serveis.

Davant d’això, l’Ajuntament va encarregar un peritatge per avaluar l’abast que podien tenir aquestes afectacions en l’edifici, i va considerar que les reparacions pertinents (amb els costos corresponents) per solucionar les filtracions havien d’anar a càrrec de l’empresa constructora, que inicialment s’hi negava fins que al final s’hi va acabar avenint després de diversos requeriments per part de l’Ajuntament.

Tot plegat ha suposat diversos mesos de retard en l’obertura del voladís al púbic. I és que els treballs de reparació, que van començar l’estiu passat, han acabat suposant pràcticament la construcció d’una nova coberta perquè ha calgut refer-ne una gran part per poder-ne assegurar una bona impermeabilització.

El complex esportiu de Cardona que conforma l’anomenat Camp de Vida Activa s’integra en el projecte Cardona Integral, que ha desenvolupat al municipi l’Ajuntament i la Fundació SHE, liderada pel cardiòleg Valentí Fuster, amb l’objectiu de fomentar els hàbits de vida saludables entre la població. D’aquí ve la denominació d’aquest àmbit com a Camp de Vida Activa, que comprèn el propi camp de futbol envoltat per una pista d’atletisme, i també és un dels indrets per on transcorre una de les rutes saludables del municipi.