El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural obrirà en els propers dies una nova línia d’ajuts de 15 milions d’euros, distribuïts en 5 milions durant els anys 2022, 2023 i 2024, a la millora d’infraestructures viàries d’accés a nuclis rurals habitats, a serveis bàsics i a explotacions agràries en àrees rurals i en comarques de muntanya. Així ho ha anunciat aquest dijous al matí la consellera Teresa Jordà des de la finca Urpina de Sant Salvador de Guardiola, que ha posat com a referent del tipus d'entorns que poden ser beneficiaris d'aquests ajuts. Es tracta de la línia d'ajuts més important que ha impulsat en els darrers anys aquest Departament en aquest àmbit, i es preveu que beneficiï més de 600 municipis de menys de 5.000 habitants en el conjunt de Catalunya.

Amb l’arranjament de camins és vol dotar al territori rural català d’una xarxa de camins que permeti afavorir la diversificació de l’activitat productiva, disminuir els temps de desplaçament, facilitar desplaçaments més ràpids i segurs als serveis bàsics, millorar les condicions d’accés a les explotacions agràries, ramaderes i forestals i fomentar les relacions humanes amb el mantenint de festes i tradicions, així com d’accés a punts singulars d’interès turístic, cultural o natural.

Jordà ha explicat que "amb aquests ajuts volem garantir l’accessibilitat als nuclis de població i afavorir la mobilitat arreu del territori per evitar tant com sigui possible el despoblament i un desenvolupament més sostenible, i assegurar l’equilibri territorial i la cohesió social”. En aquest sentit, la consellera ha reivindicat els camins rurals com “una autèntica xarxa capil·lar i tranversal que articula el territori i que també vehicula una part important de l’accés als serveis bàsics, l’activitat social, agrària i econòmica”. La titular d’Acció Climàtica ha finalitzant afegint que “amb aquesta línia d’ajuts reforcem i comencem a materialitzar el compromís del Govern pel desenvolupament rural del país, que es veurà reflectida amb l’aprovació el proper dimarts de l’Agenda Rural de Catalunya”.

Els ajuts podran ser per a la realització d'obres d'ampliació i de seguretat dels camins, i també per a la seva conservació. L’import màxim pel primer tipus d'actuació no podrà superar els 100.000 euros, i pel segon, els 40.000. Fins ara el topall era 30.000 subvencionables per actuació. La subvenció per a totes les actuacions previstes serà del 90% del cost per a municipis amb menys de 1.000 habitants, del 80 % per a municipis de 1.000 a 3.000 habitants i del 70 % per a municipis amb més de 3.000 habitants.

La majoria dels camins rurals es concentren a les comarques rurals. Es consideren municipis de comarques rurals els que tenen una densitat de població inferior a 100 ha./km2. A Catalunya, 22 de les 42 comarques, amb el 58,8% de la superfície i el 7,9% de la població, es consideren rurals. Són aquestes comarques, juntament amb les de muntanya, on l’actuació i inversió pública és més necessària.