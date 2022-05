El primer protocol d'abordatge de les violències sexuals del Bages coordinarà tots els agents implicats

La ciutat de Manresa i la comarca del Bages disposen, per primera vegada, d'un protocol específic per a l'abordatge de les violències sexuals. El document posa les bases perquè tots els agents implicats en l'abordatge d'un cas de violència sexual sàpiguen com han d'actuar. D'aquesta manera, el pla servirà per coordinar la resposta a un cas de violència sexual entre tots sectors implicats.

El primer protocol d'abordatge de les violències sexuals a Manresa i el Bages ha estat presentat aquest divendres en el marc d'una jornada encarada a professionals de tots els sectors implicats. El document ha estat elaborat per un grup de treball format per representants i serveis de l'Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal del Bages, el SIE de Manresa, els departaments de Salut, Educació, Empresa i Treball i Drets Socials de la Generalitat, l'Institut Català de la Salut (ICS, Althaia, les policies locals del Bages, els Mossos d'Esquadra, la fiscalia, els jutjats de violència sobre la dona, el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), el Col·legi d'Advocats de Manresa i la delegació local del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. A més, el grup de treball ha comptat amb el suport tècnic de l'entitat feminista Creación Positiva, que li ha donat forma al document. La regidora de Feminismes i LGTBI de Manresa, Cristina Cruz Mas, ha destacat en la presentació del protocol que aquest és un document per donar resposta a les agressions sexuals però sempre posant les dones al centre. En aquest sentit Cruz explica que les actuacions contemplades en el protocol "giren al voltant de les necessitats de la dona". Cruz va destacar també el concepte d'interseccionalitat. "No podem tractar de la mateixa manera una dona que ha patit violència masclista que és migrada, que una dona gran o una dona amb diversitat sexual", va dir. En aquest sentit el protocol contempla respostes pels diferents casos. La consellera comarcal de l'Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d'Igualtat del Consell Comarcal del Bages, Àdria Mazcuñán, va destacar els objectius d'aquest pla com són reforçar la tolerància zero, mostrar el suport institucional i dels professionals a les supervivents de les violències masclistes i al seu entorn, determinar les actuacions i els principis que hauran de seguir totes les intervencions des de la primera atenció fins a la recuperació, consensuar informació clau en casos d'agressions recents o que es desvelen en l'actualitat i consensuar derivacions i criteris que han de tenir en compte les professionals de la xarxa de violència masclista i altres agents del territori. La representant de l'entitat Creación Positiva, Nieves Calvo, va destacar que el protocol té en compte l'actualització de la llei catalana del dret a les dones a eradicar la violència masclista, que es va aprovar l'any 2020. En aquest sentit, una de les novetats més destacades és que el protocol articula les intervencions en dones, nenes i adolescents així com dones, nenes i adolescents transgènere. Un protocol sorgit de les violacions del 2019 L'elaboració d'aquest protocol neix arran de la sacsejada que va suposar per Manresa i per tota la comarca del Bages els casos d'agressions sexuals que hi va haver el 2019 a la capital comarcal. Aquests casos van tenir un gran impacte en l'àmbit institucional i ciutadà. Per aquest motiu, el juliol del mateix any l'Ajuntament de Manresa es va comprometre, de forma unànime, a elaborar un protocol específic per a l'abordatge a les violències sexuals que ja és una realitat. El protocol s'ha treballat durant dos anys i va ser aprovat per unanimitat a finals del 2021 per l'equip comarcal d'abordatge a les violències masclistes del Bages i pel Consell Municipal de la Dona. L'any 2022 es va aprovar al ple de Manresa. A més de la presentació del protocol, la jornada que s'ha celebrat avui a l'Espai Plana de l'Om, amb uns 160 inscrits, ha acollit una ponència sobre el marc conceptual de les violències sexuals i l'exposició de tres casos pràctics d'aplicació del nou protocol.