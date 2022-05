La calor extrema posa en perill la collita d’ordi i blat a la Catalunya central

«Aquelles espigues que s’han enrossit ja han acabat el seu creixement». Josep Guitart, coordinador d’Unió de Pagesos (UP) al Bages, veu amb molta preocupació l’efecte que estan causant les altes temperatures dels darrers dies sobre els camps de cereals i, fins i tot, en algunes zones com al nord del Solsonès, els de farratge. Els camps han perdut el verd intens que els havia atorgat les pluges d’abril, per tenyir-se ara d’un groc que indica el final del cicle de creixement. A la Catalunya central, la producció principal és de blat, ordi i colza. Els dos primers segur que han patit l’impacte de la sequera. En el cas de la colza, que va lleugerament més avançada, s’ha de veure com està, segons els responsables d’UP.

Joan Vidal, coordinador del sindicat a l’Anoia, considera que els camps, aquests darrers dies, estan perdent uns 100 quilos de producció per hectàrea diària. A la seva zona, cada hectàrea pot arribar a donar uns 3.500 kg o 4.000 kg, i, a hores d’ara, pot ser que s’hagi reduït la productivitat del camp en uns 1.500 kg. Una xifra superior al 30%.

Es fa difícil arribar a conclusions categòriques en aquests moments, sobretot tenint en compte que avui i demà hi pot haver temperatures extremes sobretot tenint en compte que som al mes de maig. «Els darrers anys ja hem tingut temperatures extremes al juny i juliol, però és que ara les tenim al maig. No hi ha hagut primavera, aquest any», es lamenta Joan Vidal.

«Els camps no tenen saó». I aquest és un dels problemes que han agreujat els efectes de la calorada. Les pluges de març, i sobretot d’abril, va semblar que calmaven la preocupació que tenien molts pagesos per la secada que hi havia hagut durant els mesos d’hivern. Amb l’aigua caiguda, el blat i l’ordi van tenir una fase bona de creixement, explica Guitart, que es tractava però de la conseqüència d’una humitat superficial. La humitat de més profunditat era molt baixa, insuficient per actuar com a reserva si arribava un període de sequera. I ja hi som. De ple. «Els camps no tenen saó», afirma Guitart. Comparteix aquesta opinió Vidal, que explica amb un exemple el que viuen les plantes. «Veiem que a diferents pobles hi comença a haver problemes amb els aqüífers, no hi ha aigua. Doncs la terra està igual. Li falta la humitat més profunda», assegura.

Els pagesos es preocupen per la sequera, que es veu a primer cop d’ull quan es miren els camps. El groc que substitueix el verd, en alguns llocs del tot, en altres parcialment, n’és la prova. El que encara no saben és quina serà l’afectació final.

Guitart i Vidal veuen que hi haurà molts pagesos que hauran de recórrer a les assegurances. En aquests moments, l’agricultor ja sap que ha d’assegurar les collites, perquè s’han incrementat els costos de producció i, també, el risc. I en aquesta zona i en les últimes dècades és habitual que hi hagi situacions de pèrdues.

Rosa Calsina, coordinadora del sindicat a la Catalunya central, afegeix que, «a part de la temperatura, circula un aire calent que afecta molt les plantes». Es lamenta que les darreres pluges havien fet créixer esperances entre el sector, però a hores d’ara ja es veu que van ser insuficients. Vidal hi afegeix que han estat irregulars, localitzades, a voltes. Aquest factor, afegit al fet que les terres també són diferents, fa difícil arribar a conclusions que puguin reflectir la realitat de tot el territori. De totes maneres, com diu Josep Guitart, «és evident que està restant cada dia». I que «el pitjor està per venir», afegeix amb referència als dos dies de calor que s’esperen. «Hi ha molta preocupació» entre el sector, assegura.

Els pagesos consultats veuen més que probable que s’hagi d’avançar la sega, que en aquestes zones sol ser en els dies previs a la diada de Sant Joan. No es tracta d’un problema la data. El que un avançament comporta és que possiblement els grans estan menys plens. Com explica Vidal, quan la planta perd la verdor, el gra deixa de créixer.

Després dels mesos de pluja escassa a l’inici del creixement del blat i l’ordi, els pagesos no comptaven tenir una collita extraordinària, però sí una producció «normal», el que a vegades en diuen «salvar la collita», en un any amb increment de costos i de preus, en general.

Hauria estat millor que aquest any la producció a Catalunya i l’Estat hagués estat bona.

Som un país deficitari en producció de cereal, n’hem d’importar, i en els països excedentaris com Ucraïna i Rússia hi ha problemes de tothom coneguts per l’enfrontament bèl·lic. Els preus del cereals s’han incrementat i, per tant, era possible somiar en un any per fer negoci, però la calorada ha enfonsat aquestes previsions.

Vidal no veu clar què pot passar amb els cereals. «Es patirà a tot el món. Cada dia hi ha més països que tanquen fronteres, i el que no tanca és perquè no té producció.

El responsable d’Unió de Pagesos al Bages també indica que, a part del blat i l’ordi, podria ser que si la sequera perdura o s’aguditza, hi hagués també problemes per a les zones de pastura i de farratge, perquè en aquests moments l’increment de les temperatures afecta el conjunt del país.

I com que agricultura i bosc a casa nostra van de la mà, els pagesos estan tan preocupats per la collita com pel risc d’incendis, en una primavera que s’assembla a la dramàtica de l’any 1994.