Món Sant Benet s’ha omplert aquest dissabte de famílies, colles d’amics, foodies i amants de la cuina i la gastronomia en la celebració de la 9a edició de la Festa Alícia’t. Tot i les altes temperatures han estat molts les persones que s’han trobat avui a Món Sant Benet, en la tornada a la presencialitat de la festa, per celebrar i compartir la cuina fàcil i saludable per a tothom en una jornada que aquest any posava el focus, més que mai, en els productes i els productors de proximitat i en la singularitat de les experiències gastronòmiques de casa nostra.

L’èxit de la jornada ja es feia preveure a finals de setmana quan bona part dels tallers i activitats que requerien entrades ja estaven plens a través de la venda anticipada online.

La Festa Alícia’t, organitzada per la Fundació Catalunya La Pedrera, la Fundació Alícia i la Diputació de Barcelona, ha comptat durant tot el dia amb tallers participatius, per saber-ne més sobre els fermentats i la microbiota o per fer un viatge culinari dels orígens ancestrals a la gastronomia del futur, entre altres; demostracions culinàries de xefs de primer nivell, com l’Ada Parellada del Semproniana, la Fran Baixas del Follia de Pot o l’Ivan Margalef del restaurant L’Ó de Món Sant Benet; degustacions i tastos; i activitats, espectacles i tallers pels més menuts.

La jornada també ha comptat, a la plaça de Món Sant Benet, amb un espai dedicat a productors i elaboradors representatius de l’oferta agroalimentària i turística de les comarques de Barcelona a on es podia mirar i comprar producte de proximitat.

Com a novetat d’enguany la Festa Alícia’t ha estrenat l’Espai del Productor, sessions participatives on productors i representants del territori han explicat les seves experiències.

La traca final de la festa l’ha posat l’espectacle “Made in Black”, a les 19.00 h a l’escenari del Prat, amb un homenatge als principals estils de la música negra.

La Festa Alícia’t ha servit, un any més, per donar a conèixer la voluntat de la Fundació Catalunya La Pedrera de fomentar una alimentació saludable i sostenible a través de la tasca de la Fundació Alícia, promovent bons hàbits, transferint coneixement i centrant esforços en la recerca en el camp de l’alimentació. I, també ha donat visibilitat, posat en valor i promocionat les experiències gastroturístiques de les comarques de Barcelona de la mà de “Barcelona és molt més”, marca que engloba el turisme de la província de Barcelona, així com els productors i productes de proximitat, agrupats sota la Xarxa de Productes de la Terra.