Cardona acollirà el cap de setmana del 4 i 5 de juny la segona edició de la Festa de la Sal, que va néixer l’any passat com a reformulació de la fira medieval. La festa, que gira al voltant d’aquest mineral lligat a la història del municipi, té l’objectiu de dinamitzar i projectar el comerç, la restauració i el patrimoni local. Aquest any l’esdeveniment amplia activitats i espais i, per primera vegada, s’hi comercialitzarà la sal comestible de Cardona.

La Festa de la Sal, que és hereva de la fira de Pentecosta, que va precedir la fira medieval, combina gastronomia, cultura i patrimoni amb un extens programa d’actes. Segons el regidor de Comerç i Fires, Salvador Campos, amb la Festa de la Sal «consolidem una sèrie d’accions per donar impuls al desenvolupament local per potenciar Cardona en l’àmbit cultural, comercial i gastronòmic».

Enguany s’amplien els espais i hi haurà activitats al Parc Cultural de la Muntanya de Sal i a les places de la Fira, del Vall, del Mercat i de Santa Eulàlia, on se situarà l’espai dedicat a la sal amb la vila convidada, que serà Gerri de la Sal. Una de les novetats d’aquesta segona edició és que es farà un acte inaugural al Parc Cultural de la Muntanya de Sal obert a tothom amb un tast gastronòmic, una visita a la muntanya i l’actuació de La Vella Dixieland.

Per la seva banda, l’alcalde de Cardona, Ferran Estruch, destacava ahir durant la presentació de la segona edició de la festa el fet que es pugui celebrar «amb una situació gairebé de normalitat». Estruch va recordar també que la «festa neix per rememorar els nostres orígens i celebra que Cardona és on es gràcies al tresor de la sal».

Finalment, durant la festa d’enguany es podrà tastar i comprar la sal comestible de Cardona, que l’any passat es va presentar durant l’esdeveniment. Segons Estruch, «és una sal de muntanya única amb un sabor diferent i un format exclusiu» que inicialment es trobarà a Cardona, però que ja es treballa per comercialitzar-la arreu.

A banda de les parades per tot el nucli històric, entre les activitats hi haurà tastos de vins, les penyes muntaran les seves tasques i hi haurà un photocall al mirador de la fira. Entre les actuacions musicals, destaquen les de Mabel Floresi Renaldo & Clara. També hi haurà circ, teatre, màgia, dansa i música per a tots els púbics.

Enguany el Saler d’or de Cardona, la màxima distinció que entrega la vila en reconeixement a la tasca professional de persones físiques o jurídiques en l’àmbit turístic, social o cultural, serà per a la Televisió de Cardona Cinema Amateur Cardoní.