Sallent explica en un nou espai de la Casa Torres Amat el passat del tèxtil

Les plantes inferiors de l'antic espai fabril de la Casa Torres Amat de Sallent, un espai poc conegut fins i tot per als sallentins, ha obert portes aquest diumenge al migdia per la millora e l'a nau i la museïtzació sobre els inicis del tèxtil que s'hi està duent a terme. La visita era totalment lliure i tres persones contribuïen a resoldre els dubtes del visitant sobre el present i futur de l'espai.

A partir de dilluns hi haurà visites de les escoles del poble. Es començarà per l’escola Torres Amat i el dimecres serà el torn de l’escola Vedruna. En aquest procés de difusió de l'espai, ja de cara el curs que ve hi ha el projecte de crear un scape room per als alumnes de l’institut.

L'inici de l'execució del projecte estava previst el 2018, en 7 fases. "Hi van haver certes dificultats en tot el procés inicial”, assegura la regidora de Turisme de Sallent, Neus Solà, i ha estat el 2019 quan realment es va poder iniciar.

El projecte ha estat impulsat amb fons Feder, a través de l'Ajunament i Consell Comarcal del Bages. El projecte de museu ’integra en el Geoparc de la Catalunya Central. Però, la rehabilitació de l’espai no s’acaba aquí, perquè l’Ajuntament també està implicat en unes altres reformes que van acabar el 2021 però encara no s’han mostrat en públic.

En aquest sentit, el que s’ha ensenyat avui té com a fil conductor l’evolució industrial del tèxtil al municipi. Així doncs, en aquesta primera fase s’explica el punt zero, que per a Sallent és l'arribada del primer teler mecànic de tot l’Estat espanyol, a la fàbrica de la família Torres. És també l’arribada de la revolució industrial a Catalunya. Actualment, però, aquest teler no està a la Casa Museu Torres Amat però la intenció és que en els propers mesos sigui enviat un teler antic cedit pel Museu de la Tècnica, que no és l’original, per poder-lo exposar.

Aquesta història en concret va ser gràcies a Anton Torres Amat. Ell va ser decidir instal·lar a Sallent aquest teler pioner. Per explicar la història, aquest diumenge s’ha projectat un vídeo de 8 minuts del viatge que va fer Anton Torres fins a Londres. S'hi relata una història que explica tots els entrebancs que va tenir. L'espai que ja es troba museïtzat té el nom d’Aventura. Està ubicat a la planta zero de l’edifici i de moment ambientat amb bales de cotó.

L’Ajuntament preveu que aquest 2022 s’actuï de nou en la segona fase que es concentrarà al pati. Restaurant es podrà utilitzar com a espai cultural per a concerts, exposicions i xerrades. La idea és anar fent una fase cada any, de manera que en uns 7 anys el futur centre d’interpretació estigui completat, amb un pressupost global que supera els 550.000 euros. L’objectiu, a grans trets, és divulgar la importància del tèxtil al municipi en diverses etapes i generacions. Explicar la pagesia del XVII, el canvi que es va fer per la incorporació progressiva de les famílies que vivien del camp,, a la indústria. Després s'explica la prosperitat del segle XIX, amb la instal·lació i creació de moltes indústries tèxtils a la vora del treballador riu Llobregat i finalment també s'explicarà la crisi del XX. Sallent ha viscut sempre al voltant del riu i els salts d'aigua, i en la història del poble les fàbriques ha estat un element clau.