La Diputació de Barcelona està enllestint les obres de remodelació del carrer de Joaquim Borràs de Castellbell i el Vilar, que tenen com a objectiu fer que aquest vial estigui més adaptat als vianants. Els operaris treballen en el nou asfaltatge de la via i instal·laran nous passos de vianants alçats i altres elements visuals per ajudar a reduir la velocitat dels turismes. El carrer funciona com a travessera urbana en un entorn amb molt moviment de vianants, ja que s’hi concentren comerços, serveis, establiments de restauració i el mateix edifici de l’Ajuntament. El consistori va demanar fa quatre anys a la Diputació, titular de la via, la instal·lació d’elements reductors de la velocitat. Es va comprovar que hi havia vehicles que superaven els 80 km/h. Després de tres accidents greus, la Diputació va acordar redactar el projecte que ara s’està executant.