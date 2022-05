Els adolescents de les comarques de la Catalunya central dormen un nombre d’hores notablement inferior al que està recomanat per poder tenir un bon rendiment físic, mental i emocional. És una realitat que posen de manifest les xifres facilitades pel Departament de Salut amb què ha treballat l’equip del programa «Fes-ho bé», recollides pel projecte DESKCohort que lidera la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. Un programa que pretén, precisament, conscienciar la població que dormir bé és molt important per tenir un bon estat de salut i elabora unes pautes amb les principals recomanacions per aconseguir un son reparador.

Segons aquestes dades (del 2020) extretes d’enquestes realitzades a una mostra de 7.228 adolescents d’entre 12 i 18 anys escolaritzats a centres de la Catalunya central no s’arriba a les 9 hores recomanables. De fet, la mitjana d’hores que dormen els adolescents no arriba ni a les 8 hores entre setmana (7,94 h de mitjana). Les noies (amb 7,91 h) dormen menys que els nois (amb 7,97 h) de mitjana. També s’observen diferències en funció de l’edat. A segon d’ESO (12 anys) és quan dormen més (8.35 h), però a mesura que augmenta l’edat, també disminueix la quantitat d’hores dormides. A quart d’ESO (14 anys) dormen una mitjana de 7,83 hores, i a segon de batxillerat (18 anys), 7,46.

A més d’analitzar la quantitat d’hores, l’enquesta també posa el punt de mira en la qualitat del son. Per posar èmfasi en la prevalença de persones que qualifiquen el seu son com a bastant dolent o dolent, s’han analitzat dues categories (nois i noies). Segons s’ha posat de manifest, la qualitat del son empitjora a segon de batxillerat i les noies són les que declaren dormir pitjor.

Arran d’aquestes xifres, els promotors de l’equip del programa «Fes-ho bé» han elaborat una infografia i diversos materials amb consells per dormir saludablement que poden ajudar a la major part de la població a cuidar aquest aspecte tan rellevant de la salut. Puntualitzen que és molt important tenir en compte que les hores necessàries varien molt segons l’edat i que en la infància i l’adolescència «les hores dedicades a dormir són fonamentals per a un bon desenvolupament».

Es recomana que els adults dormin més de 7 hores; i els infants i adolescents, almenys 9. «Dormir les hores suficients és necessari per mantenir una bona salut, per tenir un adequat rendiment escolar i per a la productivitat», destaquen els promotors de la campanya.

El programa de promoció de la Salut «Fes-ho bé» incideix en la necessitat de dormir saludablement i reprèn la col·laboració amb agents de salut, món local, educació, esports i tercer sector, per incidir en els hàbits dels més joves. El primer trimestre, el programa tenia com a eix principal la promoció de l’alimentació saludable juvenil, mentre que en aquest segon trimestre l’equip motor es focalitza en la necessitat de dormir bé com un pilar de salut fonamental.

Amb el lema «Per a poder descansar, abans has de desendollar», el programa incideix en la necessitat de seguir una sèrie d’hàbits per facilitar aquest descans.

Es recomana mantenir uns horaris regulars a l’hora d’anar a dormir i de llevar-se, fins i tot durant els caps de setmana, per regular el rellotge biològic.

També practicar una rutina relaxant abans d’anar a dormir per preparar la ment; fer diàriament una activitat física moderada; i dormir en un entorn saludable, una habitació que només s’utilitzi per descansar, amb bones condicions de temperatura, llum i soroll, en un llit confortable i amb roba còmoda.

I, a més, s’incideix en la importància de la desconnexió: «Abans d’anar a dormir, cal evitar l’ús de dispositius electrònics. El cos necessita un temps per anar-se preparant per al repòs. Utilitzar un dispositiu electrònic, com un ordinador portàtil, pot dificultar que es pugui agafar el son, perquè el tipus de llum que emeten les pantalles d’aquests dispositius activen el cervell. El millor és tenir els estris de treball fora del dormitori», destaquen.

El projecte «Fes- ho bé!», coordinat des de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, té la participació de diferents agents al territori ja sigui de l’àmbit de la salut, de l’ensenyament, el món local i l’àmbit esportiu.