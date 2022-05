La viticultura a Catalunya i al Pla de Bages ha estat des dels seus orígens un món masculinitzat en tots els àmbits, des del conreu fins a l'elaboració passant per la gestió, l'exportació o la divulgació.

En darrers anys la petjada femenina ha entrat amb molta força en tots els àmbits d'aquest sector, tot i això, les pageses, enòlogues, sommeliers, distribuïdores i divulgadores encara no han trobat el mateix reconeixement del públic que els seus anàlegs masculins.

La primera edició de la jornada "Dones i vi", que se celebrarà aquest dissabte 28 de maig a Sant Fruitós de Bages, vol ser l'altaveu de totes elles a través d'una tarda de tertúlies disteses on, amb el vi com a fil conductor, es parlarà de terra, sostenibilitat, elaboració i exportació, però també de criança i família.

La directora de l’INCAVI Alba Balcells serà la dona que presentarà la trobada, amb la conducció de la periodista especialitzada en el món del vi Ruth Troyano, acompanyades per la sommelier Clara Antúnez qui dirigirà el tast de vins. A l’àgora les acompanyaran Núria Altés- Herència Altés (DO Terra Alta), Carlota Pena- Vinyes d'Olivardots (DO Empordà), Judit Llop- Viticultors del Priorat/ Morlanda (DOQ Priorat), Anna Berenguer- Artium (DO Pla de Bages), Elisa Ribé- Mas Bella (DO Tarragona), Roser Amorós - Flying winemaker (DOQ Priorat, DO Tarragona, DO Conca de Barberà), Anna Castillo de Turisme de Manresa, Pilar Just del Celler Sant Rafel i presidenta DO Montsant i Marta Giró de Giró del Gorner (DO Cava/ DO Penedès).

Totes elles són les dones del món del vi que a partir de 2/4 de 6 de la tarda, a l'exterior del Museu de la memòria de la vinya i el vi, compartiran una sobretaula amb els i les assistents a la trobada acompanyats d'un tast de vins de la DO Pla de Bages i amb música en directe de la cantautora rural Susannes, qui reivindicarà amb dolçor el contacte amb la terra.

La voluntat de l'Ajuntament és que aquesta sigui la primera edició d'un espai de trobada que, de forma anual, reivindiqui la figura de la dona en el sector vitivinícola des dels diferents vessants i que serveixi alhora com a altaveu i com a empoderament per les futures generacions de dones.

Aquesta àgora femenina, organitzada pel Museu de la memòria de la vinya i el vi, forma part del programa de la Fira ViBa i compta amb el suport de l'INCANVI, la DO Pla de Bages i Bages Turisme.

Les entrades per la vetllada es poden comprar per 6 € a través del següent enllaç: https://entradas.codetickets.com/entradas/ajuntamentsantfruitos