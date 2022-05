L’ExpoBages va rebre ahir una visita especial. La geganta Ricardis, els gegantons Aigó i Isard, i el drac Bufafoc. Són elements de la colla gegantera de Sant Fruitós de Bages, la població convidada d’enguany a l’ExpoBages.

Es va fer notar, sobretot, per la màquina de tren i el vagó de fusta restaurat que es va situar durant els dos dies de la fira a Crist Rei. El vagó funciona com a bar i s’utilitza en ocasions especials com l’arribada dels Reis d’Orient a la població bagenca o la Festa de l’Arròs. D’arròs tampoc no en va faltar. Una de les festes santfruitosenques més tradicionals es va traslladar durant els dos dies de la fira a Manresa. El cuiner principal, Genís Noguera, va explicar que s’havien repartit més de 400 tapes. Es van cuinar dues paelles dissabte i dues diumenge. Dissabte, a més a més, també van ser a Alicia’t, a Món Sant Benet.