La militància d'Esquerra Republicana a Sant Vicenç de Castellet ha escollit per unanimitat que Adriana Delgado torni a encapçalar la candidatura republicana en les eleccions municipals del 2023.

En l'assemblea local, celebrada aquest dilluns al nou espai que disposa el partit republicà al municipi, l'actual alcaldessa de Sant Vicenç destacava la feina feta en equip "en un mandat especialment complicat per la pandèmia i la crisi social i econòmica, però en què hem tirat endavant polítiques transformadores, i que aquest és l'objectiu a mantenir". "Fem i volem fer les coses diferents. Volem aportar solucions perquè estem al costat de la gent", exposava.

L'any 2019, Adriana Delgado ja va encapçalar la candidatura i, amb 5 regidors, el partit republicà va guanyar les eleccions per liderar durant els últims tres anys el govern de Sant Vicenç.

Delgado ha reafirmat davant de la militància la voluntat d'Esquerra Republicana per transformar el municipi en els àmbits social, democràtic, verd i feminista, promovent les energies renovables, l'ús sostenible de l'espai públic, implementant mesures en benefici de l'equitat i en contra de les violències masclistes, la seguretat, l'habitatge i la promoció econòmica i cultural. En definitiva, "per un Sant Vicenç millor, just i cohesionat, que ofereixi a tothom les mateixes oportunitats", destacava la candidata. "És molt fàcil criticar i molt difícil construir. Per això volem transformar, per avançar, perquè som innovadors, antifeixistes, republicans, independentistes", sentenciava Delgado.

L'acte d’elecció de la candidata va estar acompanyat pel diputat al Parlament, alcalde de Cardona i secretari general d'ERC Bages, Ferran Estruch, que va recordar la situació de repressió que afecta Delgado qui haurà d'anar a judici al juliol, juntament amb Roger Torrent i la resta de membres independentistes de la mesa, per acceptar debatre al Parlament qüestions com la independència i la reprovació de la monarquia.

En les pròximes setmanes hi haurà un acte de presentació oficial de la candidata.